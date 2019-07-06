«Питтсбург» продлил контракт с главным тренером Салливаном
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» продлил соглашение с главным тренером Майком Салливаном, сообщает официальный сайт клуба.
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» продлил соглашение с главным тренером Майком Салливаном, сообщает официальный сайт клуба.
Новый контракт рассчитан до лета 2023 года.
Под руководством Салливана «Питтсбург» дважды выигрывал Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах.
В прошлом сезоне «Питтсбург» дошел лишь до первого раунда