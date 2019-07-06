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00:35 (мск), источник: Газета.Ру

«Питтсбург» продлил контракт с главным тренером Салливаном

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» продлил соглашение с главным тренером Майком Салливаном, сообщает официальный сайт клуба.

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Новый контракт рассчитан до лета 2023 года.

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Под руководством Салливана «Питтсбург» дважды выигрывал Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах.

В прошлом сезоне «Питтсбург» дошел лишь до первого раунда плей-офф, где уступил в серии клубу «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4−0.

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