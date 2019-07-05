Задоров продлил контракт с «Колорадо» на один сезон
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российский хоккеист Никита Задоров продлил контракт с «Колорадо Эвеланш», сообщает в своем Twitter хоккейный агент Дэн Милстейн.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российский хоккеист Никита Задоров продлил контракт с «Колорадо Эвеланш», сообщает в своем Twitter хоккейный агент Дэн Милстейн.
Как отмечает источник, новое соглашение 24-летнего защитника с клубом НХЛ из Денвера рассчитано до конца грядущего сезона.
Задоров выступает за «Колорадо» с 2015 года. В минувшем сезоне россиянин провел за «лавину» 82 матча, в которых набрал 14 очков (7 шайб + 7 передач).