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5 июля, источник: Спорт РИА Новости

Задоров продлил контракт с «Колорадо» на один сезон

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российский хоккеист Никита Задоров продлил контракт с «Колорадо Эвеланш», сообщает в своем Twitter хоккейный агент Дэн Милстейн.

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Как отмечает источник, новое соглашение 24-летнего защитника с клубом НХЛ из Денвера рассчитано до конца грядущего сезона.

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Задоров выступает за «Колорадо» с 2015 года. В минувшем сезоне россиянин провел за «лавину» 82 матча, в которых набрал 14 очков (7 шайб + 7 передач).

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