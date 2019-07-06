Отъезд в Америку в 16 лет, мечта о сборной, Кучеров — «талант от бога». Интервью лучшего русского юниора

Источник: AP 2019

Плей-офф, сотрясение

— Вы провели первый сезон в НХЛ. Мечта сбылась?

— Конечно, первые игры я катался и думал: «Вау. Вот это звезды». Было приятно находиться в этой атмосфере. Но потом я привык, начал больше думать о своей игре и никого не замечал.

— Насколько «Бостон» оказался сильнее «Вашингтона», что вы проиграли им со счетом 0−4? Или «Каролина» уже выдохлась после первого раунда?

— Нельзя сказать, что мы выдохлись. В плей-офф выигрывает сильнейший. В той ситуации «Бостон» был сильнее физически. У них забивали все четыре звена, плюс вратарь очень здорово тащил. Тяжело было им забросить. Конечно, в каких-то матчах мы могли где-то больше забить, где-то вытащить. Но немного не повезло.

— Род Бриндамор — сильный мотиватор. Это помогло вам в серии с «Вашингтоном»? Тодд Рирден выглядел безэмоциональным на фоне вашего главного тренера.

— Безусловно. Он — очень хороший тренер. Просто лучший — как человек. С ним хочется работать — можно говорить обо всем. Он всегда подъезжает ко мне после тренировок, подсказывает, где и как лучше сыграть, направляет. Очень рад, что мой первый сезон в НХЛ прошел именно с ним. Надеюсь, что у нас будет еще много времени.

— Как он мотивирует вас? Часто повышает голос?

— Иногда может и наорать, чтобы взбодрить команду. Род — отличный мотиватор. Перед играми он говорит нам такие речи, что сразу хочется бежать на лед и биться за команду.

— Например?

— Я не могу раскрывать такие секреты. Это остается внутри нашей раздевалки.

— С кем больше всего из команды общаетесь? Вас расстроил обмен Валентина Зыкова?

— Да, Валя поиграл только три месяца. Его обменяли в «Вегас» из-за его тяжелой ситуации в «Каролине». Сейчас поддерживаю отношения со всеми в команде. Больше всего с Дуги Хэмилтоном и Уорреном Фогеле. Мы много времени проводим вместе.

— После драки с Александром Овечкиным почувствовали большее внимание к вашей персоне в США или в России?

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— Не хочу комментировать эту тему. Обсуждали ее несколько раз, я уже все сказал.

— После сотрясения уже полностью восстановились?

— Я пропустил из-за этого две недели. К концу первой уже обошел всех врачей. Каждое утро вставал в семь часов, ехал на осмотр. Потом уже хотелось побыстрее выйти на лед, но врачи решили перестраховаться и не спешить.

— В серии с «Бостоном» вас был удачный хит против Здено Хары. Насколько тяжело уложить 206-сантиметрового игрока?

— Даже не знаю. Габариты не имеют значения. Просто поймал хороший момент и посильнее ударил. Так получилось, что он упал, а я — следом (смеется). Бывает.

Отъезд в Америку, сборная

— Три года назад вы уехали в Америку. Ранний отъезд за океан в итоге пошел вам на пользу?

— Конечно. Уехать в 16 лет в USHL — лучший вариант для меня. Я подготовился к драфту, выучил английский, жизнь и заокеанскую культуру.

— Сейчас уже освоились, свободно разговариваете?

— Да. В отпуске мне тяжеловато разговаривать на русском. Даже сейчас давать интервью — непросто. Целый год разговариваешь на английском — сложно перестраиваться потом.

— В Америке часто приходится давать интервью?

— Частенько. Особенно в плей-офф — после каждой игры.

— Уехать в Америку в 16 лет — это ваше решение или, может быть, родителей, агента?

— Решили уезжать всей семьей. Тем более, было бы глупо оставаться, так как мой брат уже год находился в Америке. Я жил в 20 минутах от Жени, мы часто виделись. Мне было так проще.

— Сейчас в НХЛ у вас совсем другие зарплаты. Куда-то инвестируете?

— Да, в банк. Помогаю родителям, всегда покупаю им все, что нужно. Каких-то серьезных покупок еще не совершал. Пока что живу в Каролине в съемной квартире. Машину тоже снимаю.

— В сезоне родители живут с вами в Америке?

— Да, мама большую часть времени находится со мной. Все-таки я еще молодой. Но и к Женьку она тоже часто ездит.

— С вами или с вашим агентом кто-либо связывался из сборной перед чемпионатом мира?

— Да, Роман Борисович Ротенберг звонил агенту в самом начале плей-офф НХЛ. Я точно не знаю, о чем они говорили. Видимо, просто обсуждали возможные варианты моего приезда. Все мое внимание тогда было сконцентрировано на игре в плей-офф, я делал все для победы «Каролины».

— Если бы «Каролина» проиграла в первом раунде, приехали бы в Братиславу?

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— Конечно. Это моя мечта — выступать за сборную России, тем более за первую команду. Пока что у меня не было такого опыта.

— Даже без гарантированного места в составе? Все равно бы приехали?

— Сто процентов. У меня так всегда: куда бы я ни ехал, никто мне ничего не гарантирует. Что в USHL, что в лиге Онтарио — никто ничего не обещал. Когда я приехал, начинал в четвертом звене — никакой уверенности, что заиграю, не было. В НХЛ вообще очень большая конкуренция. Самое главное — проявить себя. Мне кажется, у меня это получилось, и сейчас я достойно играю за «Каролину».

— Себастьян Ахо — ваш одноклубник — мог приехать на чемпионат мира, но его сборная к тому времени уже закрыла заявку. Как вам выступление Финляндии на ЧМ — шокировала их победа?

— Совсем нет. Финны — хорошая, техничная команда. Все четыре звена одинаково хороши. Считаю, что они достойно выиграли турнир. Нелегко было бороться со сборной России, да и другие соперники — непростые. Так что, финны — молодцы, затащили.

— В полуфинале они смотрелись лучше России?

— Не то чтобы лучше. Финальные игры — это лотерея. Невозможно предугадать исход. Это касается и чемпионатов мира, и плей-офф НХЛ. В этом году Кубок Стэнли выиграла команда, которая в регулярке находилась в самом конце таблицы.

— Михаил Сергачев в интервью «СЭ» восхищался вашим катанием: «он словно ходит по воде».

— Это приятно. Мы играли вместе в юниорской сборной, еще два лета вместе тренировались. Я многому научился у Миши. Очень хороший парень. У него талант от бога: умеет все. Надеюсь, будет прогрессировать и дальше.

Черри, брат

— Дон Черри дал «Каролине» прозвище «кучка придурков». Как к этому относятся в команде? Некоторые считают Черри клоуном.

— Не стал бы так его называть. Человек работает комментатором уже много лет, у него огромный стаж. Мы относимся к прозвищу с юмором — подшучиваем над этим в раздевалке. Клуб вообще развил эту ситуацию: начали выпускать майки, атрибутику. Прилично заработали на этом. Как сейчас говорят, хайпанули. Но никто в команде не воспринял это всерьез.

— В середине сезона вы были лидером лиги по числу малых штрафов. Было сложно перестроиться на энхаэловское судейство?

— Я всегда стараюсь оставаться хладнокровным в таких ситуациях. Тогда мне было еще 18 лет, и я только-только перешел на энхаэловский хоккей. Многие удаления случались из-за незнания. После этого сезона у меня прибавился опыт, стараюсь сейчас не допускать подобных ошибок. Надеюсь, в следующем году такого количества удалений уже не будет.

— Год назад вас возили в офис компании, которая разработала «Fortnite». Можете назвать себя геймером?

— Я играл тем летом, сейчас уже совсем нет времени. PSP, Xbox — ничем не увлекаюсь сейчас. Не особо интересная для меня тема.

— В «Каролине» кто-нибудь играет?

— Мне кажется, сейчас это уже не модно. Даже в «Fortnite» никто не играет. Если бы придумали что-то новое, возможно, кто-то был бы не прочь зарубиться.

— Если через год будет локаут, поедете в КХЛ или предпочтете играть в АХЛ?

— Сейчас еще рано об этом говорить. Но в случае локаута, скорее всего, поеду в «Ак Барс», если меня захотят видеть там. Дома всегда хорошо.

— Как самочувствие вашего брата Евгения? Травма не угрожает его карьере?

— Нет, не угрожает. В хоккее у всех случаются травмы. Сейчас он хорошо себя чувствует. Ему просто нужно работать над коленом, тренироваться. Он уже в Америке готовится к следующему сезону.

— А вы тренируетесь в Казани?

— Да, сейчас занимаюсь дома. Еще неделю буду здесь, после поеду тренироваться в Ярославль.

— Против кого в НХЛ было играть тяжелее всего?

— В НХЛ все хоккеисты на высшем уровне. Со всеми непросто играть, тем более со звездами. Малкин, Кучеров — очень хорошие игроки. Всегда приятно выходить против них, поучиться у них.

— Согласны с тем, что Кучеров — лучший в этом году?

— Да, он в порядке. Посмотрите, сколько он забивает и отдает. Талант от бога.

— Вы взяли 37-ой номер в «Каролине». Он что-то значит для вас?

— Да, я играл под этим номером в Балашихе, когда мне было девять лет. Потом в «Ак Барсе» мне дали 14-й номер. Со времен я к нему привык. Но в «Каролине» он был уже занят — и мы решили вернуть 37-й. К тому же под ним играет мой брат. По большому счету, мне без разницы, какой номер. Это не столь важно. Я не суеверный на этот счет.

— Какой гол в сезоне самый запоминающийся для вас?