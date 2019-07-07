Хоккеист «Баффало» получил рекордный автомобильный штраф в истории Финляндии
Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Ристолайнен вынужден расстаться с круглой суммой. Как сообщает
Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Ристолайнен вынужден расстаться с круглой суммой. Как сообщает
Инцидент произошел в мае в родном городе игрока — Турку.
И он никак не связан ни с аварией, ни тем более со смертельным ДТП. Речь идет о превышении скорости. Защитник клуба НХЛ управлял своим автомобилем
В Финляндии подход к штрафам дифференцированный. Существует прямая зависимость между заработком подвергаемого штрафу. Для расчета применяется так называемый «ежедневный доход правонарушителя».
С учетом контракта игрока в НХЛ на $32,4 млн (в год зарплата составляет $5,4 млн), размер штрафа составил 120 тысяч евро. Это рекорд Финляндии. Предыдущий рекорд принадлежал другому хоккеисту — форварду «Флориды Пантерз» Александру Баркову — и составлял 46 тысяч евро. Ранее легенду финского хоккея Теему Селянне штрафовали на 40 тысяч евро,