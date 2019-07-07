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16:23 (мск), источник: Sport24

Хоккеист «Баффало» получил рекордный автомобильный штраф в истории Финляндии

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Ристолайнен вынужден расстаться с круглой суммой. Как сообщает Ilta-Sanomat, хоккеист подвергнут рекордному в Финляндии автомобильному штрафу.

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Источник: AP 2019

Инцидент произошел в мае в родном городе игрока — Турку.

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И он никак не связан ни с аварией, ни тем более со смертельным ДТП. Речь идет о превышении скорости. Защитник клуба НХЛ управлял своим автомобилем Mercedes-Benz G 500 со скоростью 81 км/ч, в то время как на участке дороги максимальная разрешенная скорость составляет 40 км/ч.

В Финляндии подход к штрафам дифференцированный. Существует прямая зависимость между заработком подвергаемого штрафу. Для расчета применяется так называемый «ежедневный доход правонарушителя».

С учетом контракта игрока в НХЛ на $32,4 млн (в год зарплата составляет $5,4 млн), размер штрафа составил 120 тысяч евро. Это рекорд Финляндии. Предыдущий рекорд принадлежал другому хоккеисту — форварду «Флориды Пантерз» Александру Баркову — и составлял 46 тысяч евро. Ранее легенду финского хоккея Теему Селянне штрафовали на 40 тысяч евро, экс-форварда московского «Динамо» Лео Комарова — на 35 тысяч евро.

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