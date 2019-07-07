Хоккеист «Баффало» получил рекордный автомобильный штраф в истории Финляндии

Источник: AP 2019

Инцидент произошел в мае в родном городе игрока — Турку.

И он никак не связан ни с аварией, ни тем более со смертельным ДТП. Речь идет о превышении скорости. Защитник клуба НХЛ управлял своим автомобилем Mercedes-Benz G 500 со скоростью 81 км/ч, в то время как на участке дороги максимальная разрешенная скорость составляет 40 км/ч.

В Финляндии подход к штрафам дифференцированный. Существует прямая зависимость между заработком подвергаемого штрафу. Для расчета применяется так называемый «ежедневный доход правонарушителя».