Хлебушек за $11 млн: Панарину предстоит отработать рекордный контракт

Источник: Известия

Первая неделя периода обменов игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) подарила болельщикам много громких переходов. В первую очередь речь идет о нападающем Артемии Панарине, ставшем вторым среди самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Форвард по прозвищу «Хлебушек» заключил контракт на семь лет с «Нью-Йорк Рейнджерс». В год он будет зарабатывать $11,6 млн. По мнению экспертов, это наложит серьезную ответственность на Панарина, но даст ему хороший шанс войти в когорту самых статусных игроков лиги. Ведь теперь россиянина опережает лишь главная звезда канадского хоккея последних лет Коннор Макдэвид. Зарплата лидера «Эдмонтон Ойлерз» составляет $12,5 млн за сезон.

Статус вместо денег

Весь последний год Артемий Панарин считался самым востребованным свободным агентом. Он выступает в НХЛ с 2015 года, когда оказался в «Чикаго» — лучшем клубе лиги первой половины 2010 годов. Эта команда трижды завоевала Кубок Стэнли — в 2010, 2013 и 2015 годах. Однако приход Артемия совпал с началом заката легендарного коллектива.

Он показал хорошую статистику в первые два сезона, играя вместе с главной звездой США Патриком Кейном. Но в условиях потолка зарплат «Чикаго» пришлось разгружать платежную ведомость, и летом 2017 года Панарина обменяли в «Коламбус». Там наш хоккеист был главной звездой, но тяжело вписывался в жесткие оборонительные схемы главного тренера команды Джона Тортореллы. Из-за этого именитый специалист периодически позволял себе публичную критику игрока. Еще прошлым летом ходили слухи, что Артемий хочет обмена из «Коламбуса».

В итоге он остался в команде, но мало кто сомневался, что россиянин через год не будет продлевать истекающий контракт с «Блю Джекетс». Ожидалось, что Панарин перейдет во «Флориду», которую весной возглавил знакомый ему по работе в «Чикаго» экс-главный тренер «Блэкхокс» Джоэл Кенневилль. В итоге 27-летний игрок выбрал Нью-Йорк, хотя налоговая система во Флориде позволяла ему получать на руки большую сумму денег.

— Сейчас Панарин находится в самом соку в плане возраста, — поделился мнением с «Известиями» главный тренер ярославского «Локомотива», обладатель Кубка Стэнли — 1994 в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» Крейг Мактавиш. — Он уже накопил достаточный опыт на высшем уровне, при этом еще имеет силы, чтобы минимум пять лет быть среди лучших. Очевидно, что он был главной звездой среди свободных агентов этим летом, что делало спрос на него высоким. Поэтому неудивительно, что клубы готовы давать ему высокий контракт. Это налагает на Артемия большую ответственность, но и заставляет менеджеров и тренеров делать на него серьезную ставку. Поэтому у Панарина есть хороший шанс в ближайшие годы показать себя с самой лучшей стороны.

Примечательно, что теперь в «Рейнджерс» еще больше увеличивается российское представительство. Уже не первый сезон за команду выступают нападающие Павел Бучневич и Владислав Наместников, а также вратарь Александр Георгиев. С нынешнего лета в системе клуба оказались еще один голкипер Игорь Шестеркин, защитник Егор Рыков и нападающий Виталий Кравцов.

Свой последний на данный момент Кубок Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» в 1994 году выиграл с четырьмя представителями России — Алексеем Ковалевым, Сергеем Зубовым, Сергеем Немчиновым и Александром Карповцевым.

Направляясь на юг

В отличие от Панарина, его партнер по «Коламбусу» вратарь Сергей Бобровский всё же доехал до Флориды. И он также оказался не обделен финансово, подписав семилетний контракт на сумму $10 млн в год. Таким образом, 30-летний россиянин стал вторым по уровню дохода вратарем НХЛ, лишь на полмиллиона уступив Кэри Прайсу из «Монреаля».

Но самое главное, суммарный контракт в $70 млн стал самым крупным в истории «Флориды». Бобровский побил рекорд своего легендарного соотечественника Павла Буре, выступавшего за команду в 1999—2002 годах.

— Во «Флориде» сейчас строится новая команда, на пост главного тренера пришел Джоэл Кенневилль, один из сильнейших специалистов НХЛ, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-главный тренер «Флориды» Майк Кинен. — Здесь Бобровский станет одним из лидеров, а сам клуб будет развиваться и постепенно начнет решать большие задачи. С учетом всех аспектов — и спортивных, и финансовых — выбор Сергеем сделан удачный.

Курс на Бруклин

Российское вратарское представительство в Нью-Йорке не ограничится Георгиевым и Шестеркиным. В другой клуб, базирующийся в Бруклине, «Нью-Йорк Айлендерс», перешел Семен Варламов. В свой последний сезон в «Колорадо» он потерял статус первого номера, уступив его немцу Филипу Грубауэру. В своем новом клубе 31-летний голкипер заработает $20 млн в ближайшие четыре года.

— У Варламова есть хороший шанс перезапустить карьеру после потери места в воротах «Колорадо», — добавил обладатель Кубка Стэнли — 1996 в составе «Колорадо» Валерий Каменский. — Его опыт и квалификация ни у кого не вызывают сомнений. Полагаю, что «Айлендерс» станут делать на Семена ставку, а с учетом умения их главного тренера Барри Тротца выстраивать игру в обороне, сотрудничество команды и российского вратаря может дать очень хороший результат в ближайшие годы.

Обмен внутри Канады

Защитник Никита Зайцев хорошо начал карьеру в «Торонто Мейпл Лифс», но в последний сезон подвергался критике, хотя демонстрировал не худшую игру внутри команды. Поэтому 27-летний россиянин пожелал обмена и сейчас перешел в «Оттаву».

— Трудно сказать, насколько полезным для Зайцева является этот переход, — сказал «Известиям» Валерий Каменский. — «Оттава» не блистала в прошлом сезоне, заняв одно из последних мест, а «Торонто» всё же играл в плей-офф, на равных боролось с будущим финалистом «Бостоном». Но, если Никита не чувствовал доверие со стороны болельщиков и перспектив в этой команде, то ему нужна была смена обстановки. В такой ситуации только сам игрок лучше знает, как ему поступить. А прав он был или нет, покажет только время.