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20:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зайцев объяснил, почему решил перейти из «Торонто» в «Оттаву»

Российский защитник, новичок «Оттавы» Никита Зайцев признался, что покинул «Торонто», так как хотел сменить обстановку, сообщает официальный Twitter канадской команды.

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— Рад стать игроком «Оттавы». На переход оказали отношения с работающим здесь тренером Ди Джеем Смитом. Я могу быть полезен молодым игрокам. В «Торонто» у меня все получалось, но захотелось сменить обстановку. У меня было много причин, чтобы уйти, это было необходимо сделать. «Оттава» — молодая команда. Она строится, и это интересно. Я не так уж много знаю о клубе, но все выясню, — сказал Зайцев в беседе с клубной пресс-службой.

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В сезоне-2018/19 Зайцев провел 81 матч за «Торонто», набрав 14 (3+11) баллов за результативность. В плей-офф он отыграл семь встреч. 27-летний россиянин заключил семилетний контракт с «Торонто» в 2017 году на сумму 31,5 миллиона долларов (в среднем 4,5 миллиона в год).

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