Зайцев объяснил, почему решил перейти из «Торонто» в «Оттаву»

— Рад стать игроком «Оттавы». На переход оказали отношения с работающим здесь тренером Ди Джеем Смитом. Я могу быть полезен молодым игрокам. В «Торонто» у меня все получалось, но захотелось сменить обстановку. У меня было много причин, чтобы уйти, это было необходимо сделать. «Оттава» — молодая команда. Она строится, и это интересно. Я не так уж много знаю о клубе, но все выясню, — сказал Зайцев в беседе с клубной пресс-службой.