Зайцев объяснил, почему решил перейти из «Торонто» в «Оттаву»
Российский защитник, новичок «Оттавы» Никита Зайцев признался, что покинул «Торонто», так как хотел сменить обстановку, сообщает официальный Twitter канадской команды.
Российский защитник, новичок «Оттавы» Никита Зайцев признался, что покинул «Торонто», так как хотел сменить обстановку, сообщает официальный Twitter канадской команды.
— Рад стать игроком «Оттавы». На переход оказали отношения с работающим здесь тренером Ди Джеем Смитом. Я могу быть полезен молодым игрокам. В «Торонто» у меня все получалось, но захотелось сменить обстановку. У меня было много причин, чтобы уйти, это было необходимо сделать. «Оттава» — молодая команда. Она строится, и это интересно. Я не так уж много знаю о клубе, но все выясню, — сказал Зайцев в беседе с клубной
В сезоне-2018/19 Зайцев провел 81 матч за «Торонто», набрав 14 (3+11) баллов за результативность. В