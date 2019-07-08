Стали известны даты презентации Кубка Стэнли в России

Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва, хоккеист привезёт Кубок Стэнли в Москву в субботу, 17 августа.

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли