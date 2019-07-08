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21:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны даты презентации Кубка Стэнли в России

Стали известны даты презентации Кубка Стэнли в России нападающими «Сент-Луис Блюз» Иваном Барбашёвым и Владимиром Тарасенко.

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Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва, хоккеист привезёт Кубок Стэнли в Москву в субботу, 17 августа.

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«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
По нашей информации, в воскресенье, 18 августа, завоёванный «блюзменами» трофей будет презентован в Новосибирске ещё одним российским форвардом клуба из Миссури Владимиром Тарасенко.

Напомним, «Сент-Луис» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. По ходу плей-офф «блюзмены» оказались сильнее «Виннипег Джетс» (4−2), «Даллас Старз» (4−3), «Сан-Хосе Шаркс» (4−3) и «Бостон Брюинз» (4−3).

Сент-Луис Блюз
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