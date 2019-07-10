Выступающий в НХЛ россиянин рассказал о жизни в американской семье

Кравцов сообщил, что в данный момент он живет в городе Стэмфорд в семье, которую клуб нашел для него. Там он общается только по-английски, в том числе с тремя сыновьями, занимающимися хоккеем. «Отец говорил мне в детстве, что надо выучить английский язык, если я хочу играть в НХЛ. Это главный язык в мире», — вспомнил форвард.