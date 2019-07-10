Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
11Лучшие капитаны «Спартака». Кто они?
11Семин приближается к Бескову
10:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Выступающий в НХЛ россиянин рассказал о жизни в американской семье

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов рассказал о жизни в США. Его слова приводятся на сайте лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Кравцов сообщил, что в данный момент он живет в городе Стэмфорд в семье, которую клуб нашел для него. Там он общается только по-английски, в том числе с тремя сыновьями, занимающимися хоккеем. «Отец говорил мне в детстве, что надо выучить английский язык, если я хочу играть в НХЛ. Это главный язык в мире», — вспомнил форвард.

Россиянин добавил, что новая обстановка помогла ему быстрее адаптироваться к жизни в США. «Так мне лучше, здесь я не дома», — подытожил Кравцов.

19-летний форвард является воспитанником челябинского «Трактора». В мае 2019-го он подписал контракт с «Рейнджерс». В этом же году в составе молодежной сборной России Кравцов занял третье место на чемпионате мира.

Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Туктамышева высказалась о новом номере со стриптизом
Отсидевший 13 лет футболист оценил риски для Кокорина и Мамаева в колонии
Забастовка и санкции: как Неймар бежит из ПСЖ
Авериным пора уходить? Винер нашла гениальную гимнастку
Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за Гризманна
СМИ: Игрока «Барселоны» обязали выплатить €2 млн задолженности
Новый изгой: зачем лидер «Локо» убегает в «Спартак»
В США обсуждают отказ от финансирования ЧМ-2026 по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь