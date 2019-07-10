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19:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Белорусский форвард Протас подписал контракт новичка с «Вашингтоном»

«Вашингтон» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Алексеем Протасом, сообщает пресс-служба столичного клуба. По условиям договора, среднегодовая зарплата составит $ 716 666.

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«Кэпиталз» выбрали белорусского хоккеиста на прошедшем драфте в третьем раунде под общим 91-м номером. В минувшем сезоне 18-летний форвард выступал за клуб Западной хоккейной лиги «Принс Альберт Рэйдерз». На его счету 11 заброшенных шайб и 29 результативных передач в 61 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+24». В плей-офф белорусский нападающий забросил 12 шайб и отдал 10 результативных передач в 23 играх. Кроме того, он заработал показатель полезности «+12» и шесть минут штрафного времени.

Протас стал первым хоккеистом из Беларуси, выбранным «Вашингтоном» на драфте юниоров.

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