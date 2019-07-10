Белорусский форвард Протас подписал контракт новичка с «Вашингтоном»

«Кэпиталз» выбрали белорусского хоккеиста на прошедшем драфте в третьем раунде под общим 91-м номером. В минувшем сезоне 18-летний форвард выступал за клуб Западной хоккейной лиги «Принс Альберт Рэйдерз». На его счету 11 заброшенных шайб и 29 результативных передач в 61 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+24». В плей-офф белорусский нападающий забросил 12 шайб и отдал 10 результативных передач в 23 играх. Кроме того, он заработал показатель полезности «+12» и шесть минут штрафного времени.