Белорусский форвард Протас подписал контракт новичка с «Вашингтоном»
«Вашингтон» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Алексеем Протасом, сообщает
«Вашингтон» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Алексеем Протасом, сообщает
«Кэпиталз» выбрали белорусского хоккеиста на прошедшем драфте в третьем раунде под общим 91-м номером. В минувшем сезоне 18-летний форвард выступал за клуб Западной хоккейной лиги «Принс Альберт Рэйдерз». На его счету 11 заброшенных шайб и 29 результативных передач в 61 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+24». В
Протас стал первым хоккеистом из Беларуси, выбранным «Вашингтоном» на драфте юниоров.