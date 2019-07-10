Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Мэтт Каллен завершил карьеру

Источник: AFP 2019

В минувшем сезоне ветеран вернулся в состав «пингвинов» и провёл 71 матч, отметившись семью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «+6».

«Анахайм Дакс» выбрал форварда на драфте НХЛ — 1996 во втором раунде под 35-м номером. Всего в НХЛ провёл 1516 матчей, забил 266 голов и отдал 465 результативных передач. Ранее хоккеист защищал цвета «Анахайм Дакс», «Флориды Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролины Харрикейнз», «Оттавы Сенаторз», «Миннесоты Уайлд» и «Нэшвилл Предаторз».