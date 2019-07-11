Овечкин стал лучшим игроком НХЛ второй год подряд

Источник: AP 2019

Церемония вручения наград состоялась в среду в Лос-Анджелесе. В прошедшем сезоне Овечкин в восьмой раз в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

В прошлом году Овечкин был признан лучшим спортсменом года по версии ESPY и стал первым хоккеистом, который получил эту награду.

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