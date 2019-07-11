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10:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин стал лучшим игроком НХЛ второй год подряд

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин второй год подряд признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги и получил награду Excellence in Sports Performance Yearly Award (ESPY), сообщается на сайте ESPN.

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Источник: AP 2019

Церемония вручения наград состоялась в среду в Лос-Анджелесе. В прошедшем сезоне Овечкин в восьмой раз в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

В прошлом году Овечкин был признан лучшим спортсменом года по версии ESPY и стал первым хоккеистом, который получил эту награду.

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Помимо Овечкина премию ESPY в числе прочих получили: нападающий клуба НБА «Милуоки» Яннис Адетокунбо (лучший игрок в НБА и спортсмен года), Серена Уильямс (лучшая теннисистка), Роджер Федерер (лучший теннисист), Лионель Месси (лучший футболист), Златан Ибрагимович (лучший футболист MLS), женская сборная США по футболу (лучшая команда), футболистка сборной США Алекс Морган (лучшая спортсменка).

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