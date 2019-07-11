Овечкин стал лучшим игроком НХЛ второй год подряд

Церемония вручения наград состоялась в среду в Лос-Анджелесе. В прошедшем сезоне Овечкин в восьмой раз в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.
В прошлом году Овечкин был признан лучшим спортсменом года по версии ESPY и стал первым хоккеистом, который получил эту награду.
Помимо Овечкина премию ESPY в числе прочих получили: нападающий клуба НБА «Милуоки» Яннис Адетокунбо (лучший игрок в НБА и спортсмен года), Серена Уильямс (лучшая теннисистка), Роджер Федерер (лучший теннисист), Лионель Месси (лучший футболист), Златан Ибрагимович (лучший футболист MLS), женская сборная США по футболу (лучшая команда), футболистка сборной США Алекс Морган (лучшая спортсменка).