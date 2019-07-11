Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
11Семин приближается к Бескову
23ЦСКА позвал фанатов на плов, баскетбол и открытую тренировку
11 июля, источник: ТАСС

Второй номер драфта НХЛ финн Какко подписал контракт с «Рейнджерс»

ТАСС, 11 июля. Финский нападающий Каапо Какко, выбранный под вторым номером на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», подписал контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх

18-летний финн заключил так называемый контракт новичка, соглашение по которому рассчитано на три года, а средняя зарплата составит $925 тыс. в год (максимум по данному виду контракта). Кроме того, согласно контракту, финн может быть отправлен в фарм-клуб в Американской хоккейной лиге, где зарплата хоккеиста составит уже $70 тыс. в год.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед драфтом НХЛ Какко занял первое место в итоговом рейтинге центрального скаутского бюро лиги среди полевых игроковиз европейских чемпионатов. Под первым номером клубом «Нью-Джерси» на драфте был выбран американский нападающий Джек Хьюз.

В прошедшем сезоне Какко выступал в чемпионате Финляндии за ТПС и набрал 38 (22 шайбы + 16 голевых передач) очков в 45 матчах. Форвард не принимал участия в юниорском чемпионате мира, так как находился на сборах главной команды для подготовки ко взрослому первенству в Словакии, которое завершилось победой финской сборной. Какко забросил на турнире шесть шайб и отдал одну результативную передачу в 10 играх.

На молодежном чемпионате мира в Канаде форвард стал автором победной шайбы в ворота сборной США в финале первенства, всего на турнире он набрал пять (2+3) очков. Какко в составе финской команды выигрывал чемпионаты мира в трех возрастных категориях — в 2018 году на юниорском первенстве в России нападающий также помог своей сборной одержать победу, отметившись в решающем матче против американцев заброшенной шайбой.

«Рейнджерс» в минувшем сезоне заняли 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Финляндия
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Стало известно, куда этапировали Кокорина и Мамаева
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Упор на технологии: в пятницу стартует чемпионат России
«Зенит» вдохновился морем. В чем клубы РПЛ будут играть
Защитник сборной России перешел в «Сочи»
«Краснодар» расторг контракт с экс-игроком «Спартака»
Тест: За кого вам болеть в РПЛ?
Определились полуфинальные пары Кубка африканских наций
«Краснодар» близок к подписанию шведского форварда
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь