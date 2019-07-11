Панарин и Бобровский устроили танцевальный баттл под хиты Шнура и Скриптонита
Российские хоккеисты Сергей Бобровский и Артемий Панарин, проводящие отпуск на итальянском острове Капри, устроили танцевальный баттл.
Российские хоккеисты Сергей Бобровский и Артемий Панарин, проводящие отпуск на итальянском острове Капри, устроили танцевальный баттл.
Панарин в инстаграме опубликовал два видео, на которых он и Бобровский исполняют
«Выложились. Какой из танцев четче? ?», — написал Панарин.
«Когда подписали годные контракты ?», — пошутил один из подписчиков в комментариях.
Панарин и Бобровский ранее выступали вместе за «Коламбус Блю Джекетс». Этим летом они сменили клубы: нападающий перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс», а вратарь во «Флориду Пантерз».
Средняя годовая зарплата Панарина в «Рейнджерс» составит $11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты.
Зарплата Бобровского во «Флориде» за сезон составит $10 млн. Он стал вторым по уровню годовой зарплаты вратарем в НХЛ.