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11 июля, источник: Sport24

Панарин и Бобровский устроили танцевальный баттл под хиты Шнура и Скриптонита

Российские хоккеисты Сергей Бобровский и Артемий Панарин, проводящие отпуск на итальянском острове Капри, устроили танцевальный баттл.

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Панарин в инстаграме опубликовал два видео, на которых он и Бобровский исполняют что-то похожее на танцы под смех собравшихся. На первом видео звучит композиция группы «Ленинград» Like в исполнении Сергея Шнурова, а на на втором хоккеисты танцуют уже под песню рэпера Скриптонита «Животные».

«Выложились. Какой из танцев четче? ?», — написал Панарин.

«Когда подписали годные контракты ?», — пошутил один из подписчиков в комментариях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин и Бобровский ранее выступали вместе за «Коламбус Блю Джекетс». Этим летом они сменили клубы: нападающий перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс», а вратарь во «Флориду Пантерз».

Средняя годовая зарплата Панарина в «Рейнджерс» составит $11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты.

Зарплата Бобровского во «Флориде» за сезон составит $10 млн. Он стал вторым по уровню годовой зарплаты вратарем в НХЛ.

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