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18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нью-Джерси» подписал контракт новичка с первым номером драфта Хьюзом

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Клуб НХЛ «Нью-Джерси Девилз» заключил трехлетний контракт новичка с нападающим Джеком Хьюзом, сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: AP 2019

Как отмечается в сообщении, средняя зарплата хоккеиста за сезон составит 925 тысяч долларов. 18-летний американский форвард был выбран «дьяволами» на драфте 2019 года под общим первым номером.

В прошлом сезоне Хьюз выступал в Хоккейной лиге США (USHL), в 24 матчах набрал 48 очков (12 голов и 36 результативных передач). В мае Хьюз выступал на взрослом чемпионате мира, став самым молодым игроком, когда-либо выступавшим за сборную США на мировых первенствах.

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