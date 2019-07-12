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18:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Ягр: Если бы не я, «Вашингтон» никогда бы не заполучил Овечкина

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр обратился к болельщикам «Вашингтон Кэпиталз» в «Инстаграме». Своим сообщением он отметил 18-летие с момента его обмена из «Питтсбург Пигвинз» в столичную команду.

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«Болельщики “Вашингтона”, извините. Извините, что ничего у нас с вами не вышло. Я старался изо всех сил, но сейчас, 18 лет спустя, нас нужно смотреть на это с позитивом. Если бы тогда я был хорош, вы никогда бы не получили шанс задрафтовать Овечкина. И, вероятно, не праздновали бы победу в Кубке Стэнли в 2018-м. Всегда пожалуйста», — написал Ягр.

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Стоит отметить, что 47-летний хоккеист по-прежнему играет на профессиональном уровне, а Национальную хоккейную лигу покинул лишь в конце сезона-2017/18. В настоящее время Яромир является игроком чешской «Рытиржи Кладно».

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