Ягр: Если бы не я, «Вашингтон» никогда бы не заполучил Овечкина

«Болельщики “Вашингтона”, извините. Извините, что ничего у нас с вами не вышло. Я старался изо всех сил, но сейчас, 18 лет спустя, нас нужно смотреть на это с позитивом. Если бы тогда я был хорош, вы никогда бы не получили шанс задрафтовать Овечкина. И, вероятно, не праздновали бы победу в Кубке Стэнли в 2018-м. Всегда пожалуйста», — написал Ягр.