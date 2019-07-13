Игрок «Спартака» Шалагин намерен выступать в системе клуба НХЛ «Тампа» в новом сезоне

«Впечатления от лагеря хорошие, мне все очень понравилось, — сказал Шалагин. — Тренеры сказали, что надо прибавлять в катании и физической мощи. Я никогда не был в Америке, очень интересно было съездить и посмотреть на все своими глазами. Уезжаю в конце июля в Монреаль, где начну подготовку к сезону с тренером “Тампы” по физподготовке».