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16:43 (мск), источник: Sport24

Жена Овечкина выложила романтичные фото с хоккеистом с яхты на отпуске в Италии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская продолжают отдыхать в Италии. На сей раз супруга хоккеиста выложила фото в купальнике.

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Ранее супруги во время отпуска занимались экстремальным дайвингом. И Шубская засняла провал Овечкина. Кроме того, хоккеист и его жена посетили скачки в Сиене — Сиенское Палио.

Овечкин в очередной раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ по итогам сезона-2018/19. «Вашингтон» в 2018 году завоевал Кубок Стэнли, а в 2019 году команда вылетела в первом раунде плей-офф НХЛ. Также Овечкин является советником своего родного клуба — московского «Динамо», выступающего в КХЛ.

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