Жена Овечкина выложила романтичные фото с хоккеистом с яхты на отпуске в Италии

Ранее супруги во время отпуска занимались экстремальным дайвингом. И Шубская засняла провал Овечкина . Кроме того, хоккеист и его жена посетили скачки в Сиене — Сиенское Палио.

Овечкин в очередной раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ по итогам сезона-2018/19. «Вашингтон» в 2018 году завоевал Кубок Стэнли, а в 2019 году команда вылетела в первом раунде плей-офф НХЛ. Также Овечкин является советником своего родного клуба — московского «Динамо», выступающего в КХЛ.