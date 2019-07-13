Жена Овечкина выложила романтичные фото с хоккеистом с яхты на отпуске в Италии
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская продолжают отдыхать в Италии. На сей раз супруга хоккеиста выложила фото в купальнике.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская продолжают отдыхать в Италии. На сей раз супруга хоккеиста выложила фото в купальнике.
Ранее супруги во время отпуска занимались экстремальным дайвингом. И Шубская засняла провал Овечкина. Кроме того, хоккеист и его жена посетили скачки в Сиене — Сиенское Палио.
Овечкин в очередной раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ по итогам сезона-2018/19. «Вашингтон» в 2018 году завоевал Кубок Стэнли, а в 2019 году команда вылетела в первом раунде