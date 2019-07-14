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14 июля, источник: Sport24

«Если бы не я, у вас не было бы шанса выбрать Овечкина». Как великий Ягр помог клубу русской звезды

18 лет назад Яромир Ягр был обменян из «Пингвинз» в «Кэпиталз», через три года в команде из столицы США появился Александр Великий.

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Яромир Ягр — удивительная личность. В 47 лет он продолжает играть в хоккей и не дает о себе забыть. Даже летом! На днях чешская легенда вспомнила о своем переходе из «Питтсбурга» в «Вашингтон», который сыграл роль в становлении самого популярного российского хоккеиста современности.

18 лет назад, в июле 2001 года, Ягр был обменян из «Пингвинз» в «Кэпиталз». Эта сделка считается одной из самых неудачных в истории, так как ни одна сторона, по большому счету, от нее не выиграла. «Питтсбург» за бомбардира получил проспектов Криса Бич, Михала Сивека и Росса Лупащука. Чех же с новой командой подписал восьмилетний контракт на общую сумму 88 миллионов долларов и стал на тот момент самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги. В столице США дела у нападающего пошли не лучшим образом, и через три года он клуб покинул. Но причем тут Александр Овечкин? Отвечает Яромир у себя в инстаграме.

— Болельщики «Вашингтона», простите, что у меня не сложилось в вашем клубе, но я делал все возможное. Спустя 18 лет мы должны смотреть на вещи с позитивом. Если бы я хорошо играл в «Вашингтоне», у вас никогда бы не было шанса выбрать на драфте Овечкина. Вероятно, вы бы не выиграли Кубок Стэнли в прошлом году. Не за что.

Комментарий он сопроводил фотографией в свитере «Кэпиталз» на фоне Белого дома в день обмена.

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Умеет хоккеист подшутить над собой! Хотя к себе он чересчур суров. Сезоны в «Вашингтоне» сложились у него не так уж плохо, хоть статистика и заметно упала. В свой последний сезон в «Питтсбурге» он в четвертый раз подряд выиграл «Арт Росс Трофи», набрав 121 (52+69) очко. В сезоне 2001/02 и 2002/03 он набирал больше 70 очков в регулярном чемпионате. 1 января 2003 года повторил свой личный рекорд результативности в одном матче, набрав 7 очков (3 гола и 4 передачи) в игре против «Флориды», которая закончилась со счетом 12:2. При этом из-за разгромного счета в третьем периоде чешский бомбардир не играл. Через год Яромир набирал в среднем по очку за сезон, как и в предыдущие сезоны, но в разгар чемпионата грянул обмен в Нью-Йорк. В столице США выписывали ему самый большой контракт и отдали ценных проспектов, которые, кстати, в будущем никак не смогли проявить себя в «Питтсбурге», не ради такого количества очков. Фанаты жаждали большего от звезды. Помимо Ягра «Вашингтон» избавился еще от ряда ведущих и высокооплачиваемых хоккеистов. В итоге клуб занял лишь 28-е место по итогам «регулярки», а в драфт-лотерее получил право первого выбора на драфте 2004 года. Это был год драфта Александра Овечкина. Что было потом — вы уже знаете.

Генеральному менеджеру столичной команды Джорджу Макфи тогда предлагали массу вариантов в надежде заполучить Овечкина (никто не сомневался, что он уйдет под первым номером), но функционер не соглашался и был абсолютно прав. Овечкин с первого же сезона начал писать новую историю «Вашингтона», вытащив клуб из трясины неудач. Путь до первого в истории Кубка Стэнли был длиной в 13 лет, но оно того стоило. Александр Великий не только взял главный трофей НХЛ, но и побил множество рекордов, завоевал десяток личных трофеев. Наконец, сделал «столичных» одной из самых популярных команд НХЛ. Не обменяв Ягра 23 января 2004 года, этого всего могло бы и не быть. В какой-то степени чешский нападающий помог и «Питтсбургу» получить на драфте Кросби, а потом и Малкина, которые привели клуб к трем Кубкам Стэнли. Яромир — великий хоккеист во всех смыслах.

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