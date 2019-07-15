Бобровский занял первое место в рейтинге вратарей по версии НХЛ

С двумя «Везина Трофи» за шесть лет Бобровский является самым успешным вратарём лиги, одержав за последние три сезона больше всего побед — 115. На том же отрезке он делит первое место в НХЛ с Гибсоном по коэффициенту отражённых бросков (92,2%) и второе (2,33) по пропущенным в среднем за игру голам.