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16 июля, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Рейнджерс» планирует обменять Наместникова и Бучневича

«Рейнджерс» может обменять российских нападающих Владислава Наместникова и Павла Бучневича​, информирует New York Post.

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Источник: AP 2019

В клубе хотят освободить место в платежной ведомости.

В сезоне 2018/19 24-летний Бучневич провел 64 матча и набрал 38 (21+17) баллов за результативность. На счету 26-летнего Наместникова 31 (11+20) очко в 78 встречах.

Напомним, что прбитражное слушание по контракту Бучневича с «Рейнджерс» пройдет 29 июля. Обычно арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. Зарплата в таких случаях не может быть меньше 85% от суммы, прописанной в предыдущем соглашении. Стороны могут достигнуть соглашения до начала арбитража.

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