СМИ: «Рейнджерс» планирует обменять Наместникова и Бучневича
«Рейнджерс» может обменять российских нападающих Владислава Наместникова и Павла Бучневича, информирует New York Post.
«Рейнджерс» может обменять российских нападающих Владислава Наместникова и Павла Бучневича, информирует New York Post.
В клубе хотят освободить место в платежной ведомости.
В сезоне 2018/19 24-летний Бучневич провел 64 матча и набрал 38 (21+17) баллов за результативность. На счету 26-летнего Наместникова 31 (11+20) очко в 78 встречах.
Напомним, что прбитражное слушание по контракту Бучневича с «Рейнджерс» пройдет 29 июля. Обычно арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. Зарплата в таких случаях не может быть меньше 85% от суммы, прописанной в предыдущем соглашении. Стороны могут достигнуть соглашения до начала арбитража.