СМИ: «Рейнджерс» планирует обменять Наместникова и Бучневича

Напомним, что прбитражное слушание по контракту Бучневича с «Рейнджерс» пройдет 29 июля. Обычно арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. Зарплата в таких случаях не может быть меньше 85% от суммы, прописанной в предыдущем соглашении. Стороны могут достигнуть соглашения до начала арбитража.