Российский нападающий Анисимов обменян в клуб НХЛ «Оттава»
ТАСС, 16 июля. Российский нападающий Артем Анисимов в результате обмена перешел из клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго» в «Оттаву». Об этом сообщает
ТАСС, 16 июля. Российский нападающий Артем Анисимов в результате обмена перешел из клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго» в «Оттаву». Об этом сообщает
В обратном направлении проследовал канадский нападающий Зак Смит, контракт с ним рассчитан до конца сезона-2020/21 (средняя сумма — $3,25 млн). Контракт 31-летнего россиянина также рассчитан до конца сезона-2020/21, сумма соглашения составляет $4,55 млн в год.
Ранее в «Оттаву» из «Торонто» был обменян российский защитник Никита Зайцев. Анисимов и Зайцев могут стать 16-м и 17-м игроками из России, которые выйдут на лед в матче НХЛ в составе «Оттавы». Лидером по числу игр за клуб из столицы Канады является Алексей Яшин, который в составе команды также стал первым российским капитаном клуба НХЛ. С 1993 по 2001 год Яшин провел за «Оттаву» 504 матча в регулярных чемпионатах и набрал 491 (218 шайб + 273 голевые передачи) очко, в
В 2006 году Анисимов был задрафтован во втором раунде под общим 54-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», в системе
В составе сборной России Анисимов становился чемпионом мира в 2014 году, также в его активе две серебряные (2010, 2015) и одна бронзовая (2019) медаль мировых первенств. На крупных международных турнирах Анисимов провел за сборную России 64 игры, набрав 27 (10+17) очков.