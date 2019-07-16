Российский нападающий Анисимов обменян в клуб НХЛ «Оттава»

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В обратном направлении проследовал канадский нападающий Зак Смит, контракт с ним рассчитан до конца сезона-2020/21 (средняя сумма — $3,25 млн). Контракт 31-летнего россиянина также рассчитан до конца сезона-2020/21, сумма соглашения составляет $4,55 млн в год.

Ранее в «Оттаву» из «Торонто» был обменян российский защитник Никита Зайцев. Анисимов и Зайцев могут стать 16-м и 17-м игроками из России, которые выйдут на лед в матче НХЛ в составе «Оттавы». Лидером по числу игр за клуб из столицы Канады является Алексей Яшин, который в составе команды также стал первым российским капитаном клуба НХЛ. С 1993 по 2001 год Яшин провел за «Оттаву» 504 матча в регулярных чемпионатах и набрал 491 (218 шайб + 273 голевые передачи) очко, в плей-офф на его счету 26 игр и 15 (6+9) очков.

В 2006 году Анисимов был задрафтован во втором раунде под общим 54-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», в системе нью-йоркской команды он находился с 2007 по 2012 год, а затем перешел в «Коламбус», заключив трехлетний контракт на общую сумму $9,85 млн. В 2015 году форвард был обменян в «Чикаго», в минувшем сезоне Анисимов провел за клуб 78 матчей, набрав 37 (15 шайб + 22 передачи) очков, по итогам регулярного чемпионата «Чикаго» занял десятое место в Западной конференции, не сумев выйти в плей-офф. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Анисимов провел 703 матча, набрав 347 (163+184) очков, в плей-офф на его счету 17 (8+9) очков в 43 встречах.