Клуб НХЛ «Вашингтон» продлил контракт с нападающим Враной

Соглашение с 23-летним нападающим рассчитано на два года. Зарплата игрока за весь период контракта составит $6,7 млн.

«Якуб — очень техничный игрок, который способен на многое и является важной частью нашего будущего, — сказал генеральный менеджер “Вашингтона” Брайан Маклеллан. — Мы довольны его прогрессом за последние два сезона и с оптимизмом смотрим на дальнейшее развитие игрока в рамках нашей организации».