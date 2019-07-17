Клуб НХЛ «Вашингтон» продлил контракт с нападающим Враной
ТАСС, 17 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» договорился о подписании нового контракта с чешским форвардом Якубом Враной. Об этом сообщает
ТАСС, 17 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» договорился о подписании нового контракта с чешским форвардом Якубом Враной. Об этом сообщает
Соглашение с 23-летним нападающим рассчитано на два года. Зарплата игрока за весь период контракта составит $6,7 млн.
«Якуб — очень техничный игрок, который способен на многое и является важной частью нашего будущего, — сказал генеральный менеджер “Вашингтона” Брайан Маклеллан. — Мы довольны его прогрессом за последние два сезона и с оптимизмом смотрим на дальнейшее развитие игрока в рамках нашей организации».
Врана был выбран «Вашингтоном» на драфте 2014 года под общим 13-м номером. На счету форварда 176 игр в регулярных чемпионатах и 80 (40 шайб + 40 передач) очков. В