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07:57 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Вашингтон» продлил контракт с нападающим Враной

ТАСС, 17 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» договорился о подписании нового контракта с чешским форвардом Якубом Враной. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Соглашение с 23-летним нападающим рассчитано на два года. Зарплата игрока за весь период контракта составит $6,7 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Якуб — очень техничный игрок, который способен на многое и является важной частью нашего будущего, — сказал генеральный менеджер “Вашингтона” Брайан Маклеллан. — Мы довольны его прогрессом за последние два сезона и с оптимизмом смотрим на дальнейшее развитие игрока в рамках нашей организации».

Врана был выбран «Вашингтоном» на драфте 2014 года под общим 13-м номером. На счету форварда 176 игр в регулярных чемпионатах и 80 (40 шайб + 40 передач) очков. В плей-офф Врана провел 30 встреч и набрал восемь (3+5) баллов за результативность. В сезоне-2017/18 чешский хоккеист стал вместе с командой обладателем Кубка Стэнли.

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