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11:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Выступивший против российских властей хоккеист НХЛ ответил на критику

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отреагировал на критику из России. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Источник: AP 2019

Задоров заявил, что ему смешны обвинения в американской пропаганде. «Нормальный человек — он все видит сам. А я такой человек, что не люблю молчать. Кто-то мне хочет заткнуть рот. Что это пропаганда, что я американизировался. Но это вызывает смех», — отметил он.

По словам хоккеиста, публичные люди должны выражать свое мнение. «Если человеку не пофиг на свою страну и на то, что происходит, то он должен высказываться и что-то менять. (…) Буду гнуть свою линию, говоря о том, что я думаю», — добавил он.

В марте этого года Задоров подверг критике российские власти. Он порекомендовал руководству страны оставить социальные сети в покое и призвал обратить внимание на свободу слова в США и других государствах.

Хоккеист переехал в Северную Америку, будучи юниором. В 2013-м он заключил контракт с клубом НХЛ «Баффало Сейбрс». За «Колорадо» хоккеист выступает с 2015-го.

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