Выступивший против российских властей хоккеист НХЛ ответил на критику
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отреагировал на критику из России. Его слова приводит «Матч ТВ».
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отреагировал на критику из России. Его слова приводит «Матч ТВ».
Задоров заявил, что ему смешны обвинения в американской пропаганде. «Нормальный человек — он все видит сам. А я такой человек, что не люблю молчать.
По словам хоккеиста, публичные люди должны выражать свое мнение. «Если человеку не пофиг на свою страну и на то, что происходит, то он должен высказываться и
В марте этого года Задоров подверг критике российские власти. Он порекомендовал руководству страны оставить социальные сети в покое и призвал обратить внимание на свободу слова в США и других государствах.
Хоккеист переехал в Северную Америку, будучи юниором. В 2013-м он заключил контракт с клубом НХЛ «Баффало Сейбрс». За «Колорадо» хоккеист выступает с 2015-го.