Зарплата новичка НХЛ из России — 874 тысячи. Сколько из этих денег он получает на руки?

Источник: Спорт-Экспресс

Когда не ставили на игры, улыбался. Но внутри я кипел

— Вы провели 41 матч в дебютном сезоне. Это ровно половина от всех матчей в регулярном чемпионате. Многие считают, что это хороший показатель.

— Для первого сезона это, скорее, положительный результат. Конечно, я хотел бы сыграть гораздо больше. Много злился, переживал. Но в конце сезона все проанализировал и осознал, что по ходу чемпионата меня не спускали в АХЛ, я все время был в обойме. Поэтому 41 матч — вполне достойно.

— В НХЛ надо все время улыбаться, показывать позитивный настрой. Не показывать, что ты чем-то разочарован. Приходилось ли себя перебарывать?

— Не сказал бы. Все-так я — довольно позитивный человек. Улыбаться не доставляет мне сложностей. Но внутри я кипел. Хотел иногда сказать тренеру что-то лишнее. Но каждый раз себя останавливал.

— Что хотели сказать?

— Ну просто зайти в тренерскую и спросить. У нас были встречи с главным тренером. В некоторых играх я начинал нормально, играл все смены. Во втором периоде сидишь. В третьем минут за 7 до конца нас начинают опять выпускать. И так не только со мной, но и с моим партнером по паре. Я понимаю, что это моя работа, я должен делать, что тренер говорит. Позже он сказал, что это «just situation» (просто эпизод в игре — англ.) и скажет тренеру по защитникам больше так не делать.

— То есть он перевел стрелки?

— Нет. Тренер по защитникам сказал то же самое. Просто пошли удаления у команды, а в спецбригадах я не играю.

— Расскажите про свою драку с Патриком Маруном.

— Начали мы спонтанно. Это просто эмоции в игре. Бессмысленное было занятие. Хотя, ребята после боя поддержали. Наш вратарь, Кемпер, сказал, что это один из самых сильный тафгаев в лиге.

— До этого вы не знали, кто он такой?

— Нет. Я не знаю примерно половину игроков в лиге. Хоккей особо не люблю смотреть, только играть.

— Не ёкнуло сердце? Такой громила ведь.

— В такие моменты не успеваешь об этом подумать.

В сборной сказали, что я стал медленным

— До этого мы с вами виделись в Брно, на заключительном этапе Евротура. После него я поехал на ЧМ, а вы — нет. Поняли, почему?

— Мне сказали, что я стал медленный. Я удивился. Не сказать, что я был какой-то супербыстрый, но те игры, что я играл в Еврочеллендже, чувствовал себя комфортно. Вес у меня остался тот же, даже чуть ниже, чем хотелось бы.

— Вы долго не подписывали новый контракт с «Аризоной». По вашим прогнозам все должно было завершиться в течение двух недель, но подписание затянулось. В итоге ваша годовая зарплата — 874 125, 12 долларов. Это даже меньше, чем первый контракт.

— До этого было 900 тысяч. Это стандартный контракт новичка, мне не могли дать ни больше, ни меньше. Сейчас мне контракт увеличили. Когда бонусы вычитались, получалось 832 500. А сейчас прибавили 5 процентов к первому контракту.

— Вы не пытались спорить?

— Первоначальная сумма была намного ниже. Объясняется все просто, я обсуждал это с моим агентом. Есть определенные игроки, кто сыграл такое же количество матчей, такого же возраста, как я. И они подписывают односторонние контракты на такие же суммы и меньше, 600−700 тысяч. И это местные ребята, североамериканцы. Понятно, что европейцу при таком раскладе могут вообще ничего не предложить. Но я все равно хочу добиться своей цели.

— Сколько вы получали на руки?

— Вычтете из этой зарплаты 49 процентов и получится нужная сумма. Минус агентские 5 процентов за год.

— Этого хватает?

— Конечно. Не сказал бы, что в чем-то себе отказывал.

— В следующем сезоне вы снова будете шестым-седьмым защитником. Не будет же такого, что вас поставят к Экману-Ларссону, у которого зарплата — 8 миллионов за сезон?

— В прошедшем сезоне я играл с ним несколько матчей. Конечно, у меня был разговор с главным тренером. Он сказал, что на меня рассчитывает, что дал мне сыграть почти во всех играх, в которых он меня видел по своему плану. За исключением пары матчей, да и то он признал, что это было его ошибкой. Но когда я подписал контракт с «Аризоной», состав уже был сформирован. По словам тренера, я приехал в тренинг кэмп, и он меня оставил, так как я ему понравился.

— Максим Гончаров, игравший в этой же команде, рассказывал, что выходил на раскатку, а затем уходил в раздевалку и больше не играл. У вас было такое?

— Конечно. Переодевался и работал в зале, а затем шел в пресс-бокс.

Буду пробиваться в НХЛ до последнего

— Предложение из России у вам было?

— Слава богу, что у меня с «Локомотивом»были всегда хорошие отношения, поэтому, если бы я захотел, мог бы вернуться.

— В наших предыдущих беседах вы ни разу не поднимали вопрос возвращения в Россию. Может быть, стоило похитрить, как Никита Задоров?

— Зачем? Я открытый человек. Я сразу сказал в Ярославле, что буду пробиваться в НХЛ.

— «Локомотив» предлагал вам контракт в 50 миллионов рублей. Это гораздо больше, чем у вас остается на руках в «Аризоне». До какого момента вы готовы терпеть и пробиваться в состав?

— До последнего. Пока есть силы, здоровье, позволяет возраст.

— Все говорят, что мечтают об НХЛ. Но звучит это немножко странно. Все-таки есть и более приземленные цели.

— С детства хотел попасть в эту лигу. Когда я играл в Ярославле, понял, что я остановился в развитии и мне надо двигаться дальше. Давно разговаривал на эту тему со своим агентом.

— С одной стороны, не многие в вашем городе знают, что у них есть профессиональная хоккейная команда «Аризона». Хорошо, что вы играете не за «Монреаль» или «Торонто», где давление несопоставимо выше?

— Может быть, но наша команда стала посильнее. Когда мы боролись за плей-офф, стадион был почти полным. Там не очень удачно расположен дворец. От Финикса ехать 55 километров. Футбольный находится примерно там же. Но футбольный матч — раз в две недели, а в хоккее матчи через день. В день игры, когда я езжу на раскатку, потом домой, затем на матч и снова домой, проезжаю примерно такое же расстояние, как от Москвы до Ярославля.

— Вашей семье нравится в Аризоне? Все-таки там змеи, скорпионы.

— Жена у меня очень их боится. Но я ни одной не видел. Большинство партнеров по команде живут ближе к горам. И они каждый день присылают видео, где по их территории ползают змеи и бегают скорпионы.

— Игорь Ожиганов вернулся, потому что не смог найти общего языка с Америкой. Почему вам комфортно, а кто-то не выдерживает?

— Каждый человек приспосабливается по-своему. Мне, например, тяжело переходить в другой коллектив. У нас хорошие соседи, семейная пара, старше нас. Они очень открытые, я мог спокойно постучаться, посидеть у него дома.

— Ко всеобщему удивлению вы сняли дом в Аризоне с учетом плей-офф. На следующий год снимите тот же дом?

— Скорее всего, в другом. Хочу немного поменять место — нужна более зеленая территория. В нашем поселке было очень мало травы, как будто в пустыне находишься.

— По снегу скучали?

— Там выпал снег в горах в 20 минутах езды от дома. Жена сообщила, когда я на выезде был. Вернулся — поехали в горы. Там достаточно тепло, но лежит слоем 20 сантиметров, люди на бабушкиных санках катаются.

У Маршана рот просто не закрывается

— В НХЛ меньше выходных, чем в России?

— Есть определенное количество выходных, которые должны быть в месяц. Их нельзя двигать. Только травмированные игроки могут заниматься дополнительно.

— Кто у вас из партнеров был в гостях?

— Брендан Перлини, его обменяли в «Чикаго».

— Потому что в гости зашел?

— Гальченюк тоже разок, теперь он в «Питтсбурге» (улыбается).

— Кто следующий?

— Защитник Кевин Коннатон — тоже обменяли, кстати (смеется).

— Интересная тенденция.

— Ник Казинс ушел свободным агентом в «Монреаль».

— Может тренер не говорит напрямую, что обменяем, а просит съездить к вам?

— Думаете, от меня все зависит?

— А у кого вы были в гостях?

— У Гальченюка, а еще капитан Оливер Экман-Ларссон устраивал вечеринку у себя.

— Там были наркотики и мексиканки?

— Конечно, все было — девочки, все запрещенное. Шучу — на ней собралась вся команда с женами. Весь персонал приехал, только тренерского штаба не было. Посидели отлично, пожарили барбекю.

— Кроме Гальченюка ни с кем не сдружились?

— Со всеми общался нормально. В поездках ходили есть.

— С английским возникали проблемы?

— Конечно! Когда сидишь за одним столом, вокруг тебя одни американцы или канадцы, они могут обсуждать очень быстро свои вещи. Ты пытаешь уловить суть, а она может быть совсем другая. Слова ты все знаешь, но проблемы с восприятием речи.

— Улучшился у вас язык?

— Конечно. Первые два месяца я занимался с учителем, которого мне нанял клуб. Нужно было и дальше продолжать, но времени на это не было. Я же много играл.

— Кравцову дали учителя, который не говорит по-русски.

— Мой учитель — американец, но работал на Украине. Русский язык он знает, как мы с вами.

— Ваш самый лучший матч за «Аризону»? Когда вы поняли, что НХЛ — другая планета?

— С «Торонто» мы вышли, а они сразу побежали. Там все нападающие техничные — было очень сложно. «Бостон» приехал к нам и забил три подряд сразу в каждой смене. Первый период играли нормально, потом с капитаном Оливером выходим в первой смене второго периода нам забивают, в следующей смене — опять. Он уже кипит, злится, тренер нас успокаивает. Все повторяется, и снова тройка Маршана. Было интересно.

— Вы конфликтовали с Маршаном?

— У него просто рот не закрывается.

— Что он вам говорил?

— Я подобрал шайбу на своей синей линии, поехал в чужую зону. Офсайд был, а он такой: «Тебе это не надо, ты так не умеешь делать»! Типа забрасывать — не твоя работа.

— Видит, что русский новичок? Отвечали ему?

— Пытался, но там была ненормативная лексика.

— Были моменты, как будто играете с «Витязем»? «Оттаву» и «Детройт» видели?

— Играть со всеми нелегко.

— Проходных матчей действительно нет?

— Там намного больше наказывают за ошибки. Если в КХЛ ты шайбу потерял, это 50-процентная вероятность гола, а там намного выше возможность того, что тебе забьют.

— Вратари плохие?

— Возможно.

— Сколько шайб «ваших» было?

— Я не веду такую статистику. Я стараюсь всегда анализировать свою игру. Только два момент приходят на ум.

— Какие?

— Не помню, что это за игры. Потерял позицию и оставил игрока за спиной. Еще неправильно поставил клюшку, и шайба отрикошетила в девятку.

— У вас пока нет забитых голов.

— Но эпизоды были хорошие — сам виноват, не забивал. Был 100-процентный момент, Гальченюк бросал из одного угла — мне отлетела, когда вратарь лежал и только начал вставать, а я ему в голову попал.

— Это проблема?

— У меня нет психологической завесы, забью в будущем сезоне.

— Главный ваш козырь — силовые приемы. Чем вы отличаетесь от Задорова и Емелина?

— Чем отличаюсь — не знаю. У каждого свой стиль, похожи только силовой манерой. Никита — более атакующий. Я может и хотел быть атакующим, но пока надо совершенствовать свои навыки. Я не стараюсь делать силовой прием, чтобы человеку было больно. Для меня это элемент отбора шайбы. Иногда стараешься клюшкой сыграть. Даже тренеры акцентируют на это внимание, не только в Америке, когда могу сыграть в силовой, когда — нет.

— На первой тренировке в «Торонто» Зайцеву сказали играть в меньшинстве и добавлять ногами. Какие вам давали советы?

— Про работу ног у нас был разговор, но меня в рамки не ставили. Наоборот — тренер хочет, чтобы я больше играл в атаке.

— Вы и в России не забивали много.

— Да, но в большинстве когда-то играл у Квартальнова и Кудашова.

— У главного тренера сборной! Какой момент стал ключевым в проигранной борьбе за попадание в плей-офф?

— Ключевой был, когда мы на выезде проиграли все четыре матча, когда нужно было выиграть хотя бы один.

Против Макдэвида играть не так сложно

— Кто из соперников удивил своим мастерством?

— Сложно вспомнить, я особо никого там не знаю. Например, Гудро хорош.

— Макдэвид?

— Попадался пару раз на сменах — очень быстрый и одаренный игрок. У меня есть свой план, как против него играть. Не скажу, что очень тяжело было.

— Кого из русских ловил на силовые приемы?

— Несильно бил и меня били. Во время игры не смотрю, что передо мной наш. В КХЛ я играл против русских.

— Что думаете о драке Свечникова с Овечкиным?

— Ничего. Понятно дело, что молодой парень. Когда идет плей-офф эмоции зашкаливают. Иногда ты понимаешь, что не надо драться или чего-то делать, но не можешь совладать с эмоциями.

— Александр Елесин поехал учить хоккею Гудро. Какие шансы заиграть в НХЛ?

— У него должно все хорошо сложиться. Знаю его очень близко. Знаю, какой он работяга. Он только с виду кажется строгим.

— Вы — открытый человек. Елесин не похож на такого, а еще язык не знает.

— Почему? Он лучше меня говорит по-английски!

— Ему будет сложно в коммуникации?

— Не все от нее зависит.

— Конечно, если играть как Панарин. Кстати, Артемий потеряет 50 миллионов со своего огромного контракта и получит на руки всего 35. Завидуете ему?

— За русскими всегда слежу.

— Ставили на «Рейнджерс» или думали, что уедет во «Флориду»?

— Не думал, где он окажется. Это его жизнь. Почему он не мог остаться в «Коламбусе»?

— Ваша жена Диана спокойно относится к жизни в Глендэйле?

— В сезон там не так жарко, как летом. Сейчас туда приезжают богатые люди на лучше гольф поля в мире. Это дорогой город.

— Как в Эмиратах?

— Почему? Там все есть — рестораны, много развлечений для детей в торговых центрах и на природе. Мы очень часто ездили играть в минигольф.

— В Диснейленде были?

— Все они далеко. Ближайший — в Калифорнии. Отправились к морю на католическое рождество, но так и не доехали, потому что время было ограничено.

— В ноябре вы не играли полмесяца? Тяжело было?

— Три недели. Психологически очень тяжело.

— Даже в «Кузне» не попадали в такие ситуации?

— В Новокузнецке я был полгода.

— Этот период был тяжелым для вас?

— Конечно. Очень сложно было психологически.

— В России в подобные ситуации не попадали?

— Нет.

— Что вообще в таких случаях делать?

— Не знаю. Злым домой приезжать точно глупо. Если выносить весь этот негатив в семью, все может стать только хуже. Я стараюсь оградить близких от отрицательных эмоций. Жена мне тоже всегда помогает: успокаивает или, наоборот, подстегивает.

— Тяжело было в ту первую игру после паузы понять, что происходит вообще?

— По-моему я вышел и сразу хорошо сыграл.

— Почему после «Баффало» вас отправили в запас?

— Может быть, тренер хотел поменять что-то в игре.

— Или это из-за двух минут штрафа?

— Возможно. Я, кстати, не очень много штрафов получал.

Интервью на английском пока не даю

— В НХЛ за многие вещи не удаляют и не переживают по этому поводу. Это правда?

— Тренерский штаб мне постоянно говорит, чтоб я не делал так на тренировках, иначе — удалят. А на деле, в игре — все нормально. Допустим, за единоборства в углу: могу немного руками придержать — и ничего.

— Вы в курсе, кто возглавил «Локомотив»? Что думаете о нем?

— В курсе. Но мы же ничего не знаем о человеке. Да, был такой игрок. Да, он работал генеральным менеджером…

— Знаете, что он сидел в тюрьме?

— Нет.

— Крэйг Мактавиш доработает до конца сезона? Или это невозможно сделать в «Локомотиве»?

— Думаю, самое сложное, что может быть — работа тренером в Ярославле. Руководство «Локомотива» сильно давит на тренерский штаб. Там нет такой свободы, как в других командах.

— Вы играли при отставке Кудашова? Самое странное увольнение в КХЛ на моей памяти. Кудашову предъявили, что он вывел команду на пик в ненужный момент. Якобы из-за хорошего старта у «Локомотива» не хватило сил на оставшиеся игры. Он все изменил. И когда у вас была серия неудач, в которой вы находились под нагрузкой — его уволили.

— Я не могу осуждать чьи-то решения. Хотя, я тоже не понял, что произошло. Что есть, то есть.

— Почему вы серьезно не относитесь к «проклятью Машки»?

— 5 лет играл, никто подробно об этом так и не рассказал.

— Господин Лукин избил медведя Машку, она упала — сломала когти, и с тех пор, на «Локомотиве» лежит проклятье.

— Не знаю. Я ей каждую игру отбивал пятачок, и все было нормально.

— Где же нормально? Вы ничего не выиграли.

— Ну, хотя бы боролись.

— Когда Андрей Миронов вернулся из Америки, сказал, что организация в«Колорадо» хуже, чем в московском «Динамо» с точки зрения массажистов. А чем отличается «Аризона»?

— Там весь медицинский штаб работает по-другому. Допустим, я говорю в Ярославе, что у меня болит спина, и мне делают комплексный массаж спины. В «Аризоне» промассажируют только ту область, в которой чувствуется дискомфорт. Не знаю, может быть, тоже зависит от того, кто подойдет.

— Если говорить о мелочах, про которые мы обычно не вспоминаем: что у вас есть на столе в «Ярославле», и что есть в «Аризоне»?

— И в «Аризоне» есть завтраки и обеды, и в «Локомотиве» — на базе можно есть хоть каждый день. И там, и там все хорошо.

— На завтраке в Торонто меня поразило разнообразие стола. Продукты не просто лежали на ленте, их прям там же готовили.

— У нас так же. Готовят сразу даже в раздевалках.

— Сколько чаевых оставили обслуживающему персоналу?

— Всем по 500 долларов. Некоторые ребята разделяют персонал на тех, чьими услугами они пользуются, чьими не пользуются. Для меня — все равны. Хотя, были такие люди, к которым я не обращался.

— Общались с пресс-атташе? Как у вас с коммуникацией?

— Много раз пытались уговорить меня дать интервью на английском, но мне очень тяжело. Я могу понять, о чем идет речь. Могу ответить, но не хочу выглядеть глупо. Зачем мне это нужно? Возможно, со временем приду к этому.

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Не понимаю, зачем в КХЛ нужен «Куньлунь»

— Шестеркину привели переводчика. У вас не было такого?

— Моим переводчиком был Гальченюк, очень мне помогал. Но он сразу честно сказал, что не будет переводить мои интервью. Потому что тогда бы к нему сели на шею и дергали после каждой игры.

— Зайцев один раз помог Ожиганову в самом начале.

— Это правильная позиция.

— Во многих клубах в НХЛ есть русский персонал. Как на счет «Аризоны»?

— У нас нет никого. Только один водитель автобуса, который возил команду гостей. Он вроде бы из Азербайджана. Нормальный мужик.

— Русских в Аризоне часто встречаете?

— Как-то два дня подряд приезжал русский таксист по Уберу. Не скажу, что их там очень много. Побольше в других городах.

— Что понравилось в Америке, что не понравилось?

— Не могу так сразу сказать. Очень крутая хоккейная атмосфера на стадионах.

— Лучше, чем в «Куньлуне»?

— Не понимаю вообще, для чего нужен этот клуб. Помню, летели туда с «Локомотивом» — сломался самолет. Прилетели за три часа до игры, сыграли, и обратно. Зачем нужна такая команда?

— Русские рестораны есть в Аризоне?

— Есть одна шашлычная. Как-то мне очень захотелось шашлыка, я поехал туда, заказал там плов, мясо. Меня спросили: «ты что, дальнобойщик»? Я сказал — да. И уехал спокойно домой есть свой обед.

— Вы, кстати, купили машину в Америке. Говорят, это большие налоги.

— Купил. Большие налоги? Я посчитал, что для меня будет гораздо дешевле купить машину, а потом, если что, ее продать, чем брать авто в аренду.

— Меня удивило, что вы — едва ли не единственный, кто пользуется русской сим-картой.

— Мне так удобнее. При использовании американской экономия — долларов 50.

— Не пугались люди, когда видели «+7»?

— Да нет. У всех уже есть и facetime, и imessage. Не думаю, что кого-то это сильно беспокоило. Хотя некоторые подходили и спрашивали, когда я уже куплю американскую симку.

— Вас приглашают участвовать в специальных акциях для детей?

— Конечно. Постоянно. В Америке этому уделяется гораздо больше внимания, чем у нас. Мы ездили в больницы — было тяжело. Конечно, психологически — это трудное испытание. Но дело нужное и важное. Очень жалко детей.

— Какие цели ставите перед собой на следующий сезон?

— Будет круто, если отыграю, допустим, 65 матчей из 70. Буду рад, если дадут больше игрового времени. Постараюсь научиться больше играть в нападении. От меня этого хотят.

— Скучаете по России?