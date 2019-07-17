НХЛ представила топ-10 игроков, реабилитировавшихся за прошлые неудачи

Отмечается, что в этот рейтинг могли попасть, но не попали самый ценный игрок прошедшего плей-офф Райан О’Райлли из «Сент-Луиса» и нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Оба провели классный сезон, но им не за что было реабилитироваться.