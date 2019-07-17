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14:49 (мск), источник: Чемпионат.com

НХЛ представила топ-10 игроков, реабилитировавшихся за прошлые неудачи

НХЛ составила рейтинг игроков, которые добились в сезоне-2018/19 смогли реабилитироваться за прошлые неудачи и выйти на свой прежний топ-уровень.

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Источник: РИА "Новости"

10. Бен Бишоп («Даллас Старз»)
9. Томаш Татар («Монреаль Канадиенс»)
8. Давид Крейчи («Бостон Брюинз»)
7. Джонатан Тэйвз («Чикаго Блэкхоукс»)
6. Марк Шайфли («Виннипег Джетс»)
5. Джо Торнтон («Сан-Хосе Шаркс»)
4. Марк Джиордано («Калгари Флэймз»)
3. Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс»)
2. Патрик Кейн («Чикаго»)
1. Кэри Прайс («Монреаль»).

Отмечается, что в этот рейтинг могли попасть, но не попали самый ценный игрок прошедшего плей-офф Райан О’Райлли из «Сент-Луиса» и нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Оба провели классный сезон, но им не за что было реабилитироваться.

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