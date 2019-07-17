НХЛ представила топ-10 игроков, реабилитировавшихся за прошлые неудачи
НХЛ составила рейтинг игроков, которые добились в сезоне-2018/19 смогли реабилитироваться за прошлые неудачи и выйти на свой прежний
НХЛ составила рейтинг игроков, которые добились в сезоне-2018/19 смогли реабилитироваться за прошлые неудачи и выйти на свой прежний
10. Бен Бишоп («Даллас Старз»)
9. Томаш Татар («Монреаль Канадиенс»)
8. Давид Крейчи («Бостон Брюинз»)
7. Джонатан Тэйвз («Чикаго Блэкхоукс»)
6. Марк Шайфли («Виннипег Джетс»)
5. Джо Торнтон («Сан-Хосе Шаркс»)
4. Марк Джиордано («Калгари Флэймз»)
3. Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс»)
2. Патрик Кейн («Чикаго»)
1. Кэри Прайс («Монреаль»).
Отмечается, что в этот рейтинг могли попасть, но не попали самый ценный игрок прошедшего