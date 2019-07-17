Двух русских хоккеистов хотят обменять из Нью-Йорка. Все из-за гигантского контракта Панарина

В межсезонье «Рейнджерс» стал самым русским клубом в НХЛ. С подписанием контрактов Игоря Шестеркина, Егора Рыкова, Виталия Кравцова и Артемия Панарина в составе команды на следующий сезон может оказаться целых семь россиян. В прошлом году в Нью-Йорке играли Александр Георгиев, Владислав Наместников и Павел Бучневич (пока нет контракта на будущий сезон). Однако все семеро в перспективе вряд ли останутся в клубе. Как сообщил New York Post, в ближайшее время Наместников и Бучневич могут быть обменены. Виноват в этом гигантский семилетний контракт Панарина на 81,5 млн долларов.
На данный момент, под потолком у «Рейнджерс» остается 10 млн долларов на будущий сезон.
При этом контракт с защитником Джейкобом Трубой, права на которого выменяли у «Виннипега», не подписан. Игрок подал в арбитраж по поводу нового контракта. Слушания по его делу назначены на 25 июля, впрочем, стороны могут подписать новое соглашение и раньше. Труба претендует на зарплату в районе 7,5−8 млн и контракт на 7 лет. Если до арбитража вопрос не решится, то будет контракт-мостик на несколько сезонов. Сейчас в Нью-Йорке не могут пойти на условия Джейкоба, так как денег, но других ограниченно-свободных агентов просто не останется, да и в будущем платежка будет сильно забита. Большие контракты Лундквиста, Шаттенкирка, Смита и Стаала будут действовать еще два года. По этой причине до сих пор не продлен контракт с Бучневичем, который также подал в арбитраж, его дело разберут 29 июля.
Павел провел неплохой сезон, здоров выстрелив во второй его части. В 64 матчах россиянин записал на свой счет 38 (21+17) баллов, большую часть из которых набрал с января по март. 24-летний нападающий нередко подвергался критике со стороны главного тренера, а стабильность — не его сильнейшее качество. Тем не менее в перспективе Бучневич может легко играть в топ-6 и справедливо претендует на зарплату в районе 4 млн долларов. Вот только генеральный менеджер клуба Джефф Гортон таких денег дать ему просто не может. Сложность заключается еще и в том, что в первых двух звеньях у «Рейнджерс» может просто не найтись места для россиянина, если он не будет стабилен. Вот и причина для обмена. Ситуация с Наместниковым несколько отличается. Его контракт на 4 млн долларов действует еще год, после чего он станет в 27 лет свободным агентом. Центрфорвард в 78 матчах минувшего регулярного чемпионата набрал 31 (11+20) очко. Владислав добротный универсал, но не слишком результативен, для этого нужны по-настоящему крутые партнеры, какими для него были Кучеров и Стэмкос в «Тампе». Панарин же скорее всего в Нью-Йорке будет играть с Зибанежадом. Тема обмена Наместникова всплывала и раньше, так что сделке, вероятно, быть. В «Рейнджерс» нет дефицита центральных, поэтому и держаться за россиянина особого смысла нет. Также упорно ходит информация об обмене Криса Крайдера (немного знает русский язык), чье соглашение в 4,6 млн закончится через год.
У клуба помимо Трубы и Бучневича не подписаны контракты с ограниченно-свободными агентами Дианджело и Лемье. И они тоже хотят не по 1 млн долларов в год. Гортон, комментируя подписание контракта с Панариным, сравнил это с выигрышем в лотерее. Артемий действительно был самым желанным игроком на рынке свободных агентов. Заполучить его — это победа. Но вместе с тем огромный контракт звезды влечет за собой много трудностей. Из-за жесткого потолка зарплат нужно каким-то образом сохранить других игроков, запросы которых с каждым годом растут. Крутой генменеджер — это тот, кто сможет удержать баланс и не растратить все деньги на суперзвезд. Но для этого порой приходится с кем-то расставаться. Сейчас под раздачу попали два русских хоккеиста. Бучневич и Наместников — ценные активы, на них соискатели на рынке точно найдутся. Грустно только, что сами игроки почти никак не могут повлиять на свое будущее и вынуждены просто ждать.