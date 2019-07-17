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20:51 (мск), источник: Чемпионат.com

НХЛ назвала топ-10 лучших моментов с участием Никиты Кучерова в сезоне-2018/19

НХЛ составила подборку из 10 лучших моментов российского форварда клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в минувшем сезоне. Видео можно посмотреть в официальном аккаунте лиги на YouTube.

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В топ-10 оказались восемь голов, забитых нападающим в основное время и в оветайме, а также две шайбы, которые россиянин забросил в серии послематчевых буллитов.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам минувшего сезона Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, попутно установив рекорд для российских хоккеистов. Помимо этого Никита получил «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

Российский форвард получил 164 первых места из 171 в опросе, по итогам которого и стал известен обладатель приза, вручаемого самому ценному игроку. Три человека поставили Никиту на второе место, два — на третье, ещё два — на четвёртое.

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