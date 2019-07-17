НХЛ назвала топ-10 лучших моментов с участием Никиты Кучерова в сезоне-2018/19

В топ-10 оказались восемь голов, забитых нападающим в основное время и в оветайме, а также две шайбы, которые россиянин забросил в серии послематчевых буллитов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XLg-zTlV69k" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам минувшего сезона Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, попутно установив рекорд для российских хоккеистов. Помимо этого Никита получил «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».