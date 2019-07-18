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15:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Самый высокооплачиваемый россиянин НХЛ пообещал помогать пенсионерам

Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о желании инвестировать в ценные бумаги в США, а вырученные средства направлять на благотворительность.

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Источник: РИА "Новости"
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Панарин заявил, что вместе со своей девушкой Алисой Знарок собирается создать фонд. «У меня есть отведенный миллион долларов — хотим инвестировать его в ценные бумаги в Америке», — отметил он, уточнив, что планирует получать по восемь процентов от суммы инвестиций каждый год.

Хоккеист рассказал, что будет раздавать эти восемь процентов больным детям, детским домам и пенсионерам. «Если раздавать пенсионерам, то всем не раздашь, будем тысяч по 15−20 раздавать», — добавил он.

1 июля Панарин подписал контракт с «Рейнджерс». Россиянин заключил соглашение на семь лет, за этот период он получит 81,5 миллиона долларов. Он стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

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