Протас: 50 белорусов в НХЛ — это реально

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— Где ты сейчас?

— Дома в Витебске. Ездил на пару дней в Украину, а теперь вернулся в родной город. Общаюсь с родными и друзьями.

— На прошлой неделе ты подписал контракт новичка с «Вашингтоном». Какие теперь перспективы?

— В сентябре поеду в команду, цвета которой защищал в прошлом сезоне. Это «Принс-Альберт» из канадской юниорской лиги WHL. Предсезонный кэмп, все как обычно. Но потом отправлюсь и в лагерь «Вашингтона». Там будут товарищеские игры, турниры новичков. Конечно, вероятность сразу же пробиться в НХЛ невелика. Но она есть, и надо попробовать заявить о себе.

— Если не получится — вернешься в «Принс-Альберт»?

— Ну да. Буду играть за эту команду, а деньги по контракту получать уже от «Кэпиталс».

— Куда ты отправился после драфта?

— В Вашингтон — принял участие в краткосрочном кэмпе развития. Он длился пять-шесть дней. Приехали молодые игроки — выступающие в АХЛ, задрафтованные в этом году, а также те из задрафтованных год назад, кто еще не подписал контракт. Самый старший был 1996 года рождения.

— Кто вами руководил?

— По сути, два штаба — АХЛовский и НХЛовский. Рулевой основной команды Тодд Рирден тоже наблюдал за нашей игрой. Он подошел ко мне познакомиться, переброситься парой фраз.

— С Александром Овечкиным еще не пересекался?

— Нет. Надеюсь, пообщаемся на осеннем кэмпе, было бы классно. О чем бы его спросил? Да о многом. В первую очередь — об эмоциях после завоевания Кубка Стэнли. Что он чувствовал? Александр к этому шел столько лет, но все время чего-то не хватало. А вообще, я хотел бы познакомиться не только с ним, но и с другими хоккеистами «Вашингтона». Там ведь есть настоящие звезды, легенды мирового хоккея. На кэмпе развития пересекся к Бруксом Орпиком, еще в прошлом сезоне защищавшим цвета «Кэпиталс». Было интересно!

— А что ты чувствовал, когда тебя выбрали на драфте?

— Классно! Непередаваемые эмоции. Старался, работал, чтобы на меня обратили внимание. И вот это случилось. Был очень рад. 91-й номер — это отлично.

— Спал перед самой церемонией хорошо?

— Ну, перед первым раундом — да. А вот перед вторым днем, когда выбирали всех остальных, нервничал уже больше.

— Во время драфта ты ведь жил вместе с еще одним выбранным белорусом — Владиславом Колячонком?

— Да, около месяца прожили в одном номере. Конечно, мы были знакомы и раньше — еще в детстве противостояли друг другу. Я играл за «Витебск», он за «Динамо». Позже пересекались в юниорской сборной. Но сейчас вообще сдружились, поддерживали друг друга. И сейчас остаемся на связи.

— Твои родители следили за церемонией драфта из Беларуси?

— Верно, в режиме онлайн. Вроде была возможность и пригласить их в Ванкувер. Но я решил, что получение визы отнимает много времени, а маме с папой ведь надо дома работать…

— Драфт — это аванс. А как оцениваешь реальные шансы пробиться в НХЛ?

— Осенний кэмп все покажет. Тренерам виднее. Я буду усердно работать для того, чтобы мечта стала реальностью. Моя цель — играть в сильнейшей лиге мира, и за океан, в общем-то, ехал именно за этим.

— Ты ведь можешь выступать как в центре нападения, так и на краю…

— Это правда. Особой разницы для меня нет. В любой команде это даже удобно, когда можешь действовать на разных позициях.

— Твои козыри — хороший пас и видение площадки?

— Да. А поработать хотел бы над скоростью, толчком, катанием. Сейчас у меня есть два месяца — буду усердно заниматься.

— Год в «Принсе-Альберте» научил многому?

— Да — и на льду, и в обычной жизни. Особенно, конечно, в хоккее. Приспособился к североамериканскому стилю. WHL — самая жесткая и динамичная из трех канадских юниорских лиг, там силовой хоккей. Мне очень полезно повариться в этом котле.

— После драфта ты давал интервью на приличном английском. Подтянул его за год?

— Конечно. Может, «приличный» — это и преувеличение, но прогресс чувствуется, вышел на новый уровень. Год назад понимал язык гораздо хуже. Впрочем, совсем уж плохими мои знания не были. Ведь я еще в 14 лет приезжал в Америку и выступал здесь сезон. Играл за команду из Денвера с ребятами до 15 лет — в основном в различных турнирах, матчей регулярного сезона было не так уж много. Но там у меня не очень пошло. Я как раз вырос за год на 10 сантиметров, надо было приспособиться… В общем, вернулся тогда в Беларусь.

— Одно время ты вообще подумывал закончить с хоккеем?

— Как раз после возвращения из Америки. Думал, может, сосредоточиться на учебе… Но мой первый тренер сказал, чтобы я попробовал еще. Посоветовал хорошего специалиста, и это помогло — я стал прибавлять.

— На второй отъезд за океан решился легко?

— В принципе да, долго не раздумывал. Уже знал, куда еду. Тем более что в Северную Америку отправились многие знакомые. С земляком из Витебска Сергеем Сапего мы и вовсе оказались в одной команде.

— Тусовались вместе?

— Ну да. Но жили в разных семьях. В принципе у нас вся команда жила в семьях — кто по одному, кто по двое. Ребят из города, где базировалась команда не было. В первые две недели было очень непривычно, а потом как-то легко освоился. Стал лучше понимать английский. В свободное время читал книги, играл в компьютерные игры…

— Глава белорусской хоккейной федерации Геннадий Савилов недавно сказал, что хочет увидеть 50 белорусов в НХЛ. По-твоему, это реально?