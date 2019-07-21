Новый клуб дебютирует в НХЛ в 2021 году, но у него уже есть генеральный менеджер

Все-таки в НХЛ порой происходят совершенно дикие для русского человека вещи. Зачем ждать три года с момента создания нового клуба, если можно как с «Адмиралом» провернуть все за несколько месяцев? В апреле 2013 года было принято решение о создании команды КХЛ во Владивостоке, а в сентябре того же года «моряки» провели свой первый официальный матч. В США отчего-то не стремятся идти нашей дорогой, и к вступлению «Сиэтла» готовятся предельно обстоятельно и даже дотошно.

«Выбор названия и цветов клуба? Мы хотим все сделать правильно. Это не такая простая задача. Есть масса ограничений, связанных с торговыми марками, многие варианты уже заняты. Также надо понимать, что чем дольше мы существуем как коммерческое предприятие, тем лучше мы понимаем имидж нашего проекта. И это помогает нам в нашей работе. Я понимаю, что хочется как можно скорее увидеть эмблему клуба, надеть свитер. Но давайте не будем торопиться. Это пойдет нам только на пользу», — рассуждает президент «Сиэтла» Тод Лайвики.

«Да вы просто не умеете работать в цейтноте!», — готовы воскликнуть люди, стоявшие у истоков «Адмирала». Придумать название, выбрать логотип, заказать форму и провернуть еще миллиард дел им удалось менее, чем за полгода. Насколько все получилось удачно и качественно — вопрос второй. Главное, что лига запустила клуб КХЛ в политически важном регионе. Когда президент страны помогает с поиском генерального спонсора, все остальные мелочи уходят на второй план.

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«Адмирал» свой дебютный сезон в КХЛ начинал с затяжного выездного турне. Первый домашний матч «моряки» провели спустя почти месяц после начала чемпионата. Виной всему невовремя сданная «Фетисов-Арена», которую начали в экспресс-режиме достраивать, когда стало понятно, что именно на этом стадионе новообразованная команда будет проводить своим матчи. Повезло еще, что вместимости арены, которая изначально строилась не под КХЛ, вписалась в регламент.

Строительство арены, на которой «Сиэтл» дебютирует в НХЛ в 2021 году, началось еще в декабре. Завершить работы, на которые будет потрачено порядка $850 млн, планируется к началу лета 2021 года. В спешке убирать строительный мусор работникам точно не придется. Более того, владельцы «Сиэтла» построят 10-тысячник в Калифорнии для своего фарм-клуба. У «Адмирала», для сравнения, команды ВХЛ нет до сих пор, а молодежка появилась только на третий сезон. На момент выступления в лигу, не располагали «моряки» и собственной школой.

И вот, за два с лишним года до дебюта в НХЛ у «Сиэтла» появился генеральный менеджер. На эту должность рассматривался многолетний босс «Детройта» Кен Холланд, в итоге устроившийся в «Эдмонтон». Называлась среди кандидатов и менее громкая фамилия Билла Зито — ассистента генерального менеджера «Коламбуса». В итоге собирать 32-ю команду НХЛ доверили Рону Френсису. «Рон идеальный человек для команды, которую мы создаем. Рон всех сделает лучше», — уверен Лайуики.

Кто такой Рон Френсис? Как игрок он выиграл два Кубка Стэнли, трижды признавался джентльменом года, а однажды удостоился приза лучшему форварду оборонительного плана. Но лучше всего нового босса «Сиэтла» характеризует то, что он был капитаном во всех командах, чью форму надевал. Исключением является «Торонто», за который Френсис успел провести всего 12 матчей в свой последний сезон на профессиональном уровне. Рон был авторитетным и уважаемым игроком, а всего через два года после того, как повесил коньки на гвоздь, получил должность в «Каролине». В клубе, которому он отдал шесть лет своей карьеры, Френсис работал на разных должностях, а с 2014 по 2018 год был генменеджером.

При нем «Каролина» не добилась особых высот, но отчасти благодаря Френсису «банда придурков» сумела пошуметь в минувшем сезоне. И обязательно будет шуметь в ближайшие годы. При нем «ураганы» выменяли Теуво Терявяйнена и задрафтовали Себастьяна Ахо — двух китов, на которых сегодня держатся амбиции клуба из Роли. Теперь Френсису предстоит сложное, но увлекательное мероприятие — драфт расширения. «Вегас» настолько умело распорядился этой привилегией, что в свой первый сезон добрался до финала Кубка Стэнли. «Раньше я шутил, что лучше стал бы вторым генменеджером “Сиэтла”, а не первым — из-за больших ожиданий после того, что сделал “Вегас”. Думаю, что это большой вызов», — говорит Френсис.

«У него больше времени, чем два года назад было у Джорджа Макфи. И это интересно. У Френсиса будет шанс спокойно строить клуб. Ему будет легче разобраться с огромным объемом работы. Чем лучше подготовишься, тем лучше будет результат. Это то, что сыграет на руку Рону», — считает будущий генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон, который вступит в должность 1 сентября. Пока неизвестно, будут ли клубы отправлять «Сиэтлу» список игроков на выбор, или же защищать своих игроков предстоит в индивидуальном порядке. Ясно лишь то, что клубы, наученные предыдущим драфтом расширения, не повторят ошибок, которые допускали в пользу «Вегаса».

«Я думаю, что Сиэтл станет привлекательным местом для игроков. Это позволит нам поработать на рынке свободных агентов. Нам придется заполнить много мест. Мы не просто будем создавать новую команду в НХЛ, у нас сразу же будет и фарм в АХЛ. Поэтому, конечно, свободные агенты будут представлять для нас интерес», — рассуждает Френсис.