Панарин: В детстве за каждый гол давали рубль, копил их в спичечном коробке

«Придется подзатянуть пояса»
— Артемий, какая команда предлагала больше всего денег по контракту: «Флорида» или «Айлендерс»? Если «Флорида», то почему выбрали не ее и Сергея Бобровского?
— «Флорида» предлагала меньше всех, поэтому Сергей остался один (смеется). Я уже год мечтал играть (в «Рейнджерс»). Ближе к принятию решения всплывали и другие команды в голове, где я хотел бы играть. Решалось все на переговорах, по условиям. Очень рад, что так получилось, потому что я мог бы совершить ошибку и выбрать что-то не то. В итоге выбрал то, к чему лежит душа. Кто предлагал больше денег? Наверное, «Колорадо» и «Коламбус».
— Мечты оказались важнее?
— Я посидел, подумал, мы с Алисой разговаривали. На самом деле паника была внутри меня, потому что в последний день (для принятия решения) никакой определенности не было. Уже выпил виски в 11 утра — нервничал, а надо было принимать решение. Алиса (Знарок) проголосовала за более выгодные (финансовые) условия, чтобы мне было хорошо. Но я подумал, что там буду не так счастлив. Все-таки семь лет контракта, надо быть счастливыми в эти дни. Придется просто пояса чуть-чуть подзатянуть (смеется).
— Сколько шайб планируешь забросить Бобровскому в новом сезоне?
— Не меньше двух точно надо ему вколотить.
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— Почему Бобровский в своем инстаграме называет тебя Ержанчик?
— У нас по ходу сезона погоняла менялись. И вот увидели видео, где обезьяну будят и говорят: «Ержан, вставай, пора на работу». В итоге меня он Ержаном называет.
— Обсуждал ли ты уже свою роль в «Рейнджерс»?
— Надо быть лидером, у меня самого такие планы есть (улыбается). Хочешь не хочешь, а играешь на максимуме. Можно сказать, они покупают меня как товар, видят, что партнеры со мной в основном становятся лучше. Это и на переговорах обсуждалось, что есть много молодых ребят, на которых нужно хорошее влияние.
— А какую цель ставишь перед собой лично?
— Всегда на сто процентов играть, пройти сезон без спадов. Хотелось бы помочь команде попасть в плей-офф, а там уже другая игра. Посмотрим, как сложится.
— Как обстоят дела с английским? И как происходят тренировки, общение с игроками и тренером?
— Если я скажу, что все круто с английским, ты будешь проверять (смеется)?
— Тогда не очень. У меня сейчас репетитор. Чтобы голова не перегружалась, урок длится 30 минут. Прогресс идет медленно, но верно.
— Будет ли локаут в НХЛ в сезоне-2020/21? Если да, то в какую команду КХЛ ты хотел бы приехать на это время?
— Не знаю насчет локаута, я в этом не все понимаю. Слышал, шансов мало, что он будет. Если все-таки случится, зависит от предложения. Конечно, я в Питере живу, люблю СКА. Это мой последний (в России) клуб, с фанатами хорошие отношения.
«Знарок — нестрогий тесть»
— Какими способами дедушка мотивировал тебя и закладывал любовь к хоккею? И что на это отвечала бабушка?
— Точно помню, что бабушка говорила: «Оставь ребенка в покое» (смеется). А дед кричал: «Помолчи, сами разберемся». Не думаю, что у него была какая-то стратегия мотивации, он просто сам такой человек. Играли с ним дома, за каждый гол даже на тренировках мне рубль давали, а я их в спичечном коробке копил. Потом думаю: «Все, сейчас себе машинку на пульте управления куплю». Дед посчитал и говорит: «Ну, здесь дыню можно купить». Я думаю: «Какая дыня? Я здесь бился не на жизнь, а на смерть» (смеется). В итоге правда какую-то ерунду купили, расстроился.
— На финал Кубка Стэнли дедушку и бабушку привезешь?
— Если захотят, конечно. Надо учитывать их желание, все-таки они уже взрослые, а лететь не очень близко. Я в любом случае их позвал бы, но они сами особого желания не проявляют. Все-таки и до Питера с трудом долетают.
— Каждую ночь. Я уже устал с ним (дедушкой) ругаться, чтобы он спал, а он все равно встает. Причем не видео смотрит, а просто протокол проверяет по десять раз за ночь. Говорю, чтоб хайлайты посмотрел потом, но не может.
— Дедушка — самый главный болельщик?
— Конечно, но сейчас с Алисой они бьются. Тесть (Олег Знарок — главный тренер ХК «Спартак») посматривает тоже иногда, правда сейчас у него работа. Так что одного болельщика потерял, один подписчик из инстаграма ушел (смеется).
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— Как и когда ты познакомился с Алисой?
— Олег Валерьевич часто отдыхает в Ницце, а мы с Максом (Чудиновым) поехали в Монако повеселиться после чемпионата мира. Макс как-то узнал, что Олег Валерьевич в Ницце, они списались. Я думал, Алиса там, а у нее же сестра еще Лера. Я и говорю: «Поехали, повеселимся». Приехали, а там только Олег Валерьевич с женой. Расстроился я, но виду не подал. С ними время провели, сфотографировались. У Олега Валерьевича тогда Нокиа была, не Айфон, и он попросил передать (фото Алисе) по интернету. Я думаю: «Опа, контакт есть». Переслал, а она мне отвечает как-то сухо: «Да», «Нет». Сижу недовольный, но она просто тогда была не одна.
В итоге уже на следующем чемпионате мира позвал ее погулять, номер же был. Как раз (псу Алисы) Рыжему было полгода, и я его весь турнир выгуливал вместо игры в хоккей (улыбается).
— Олег Валерьевич строгий тесть?
— Нет, дома он вообще другой, нестрогий.
«Заработаю больше денег — помогу большему числу людей»
— У нас было несколько вопросов о благотворительности, так как ты говорил, что создаешь фонд. От пользователей были предложения тебе открыть хоккейную школу в Коркино, построить детский сад, личные просьбы. Расскажи, как ты относишься к таким предложениям, чем хочешь заниматься в плане благотворительности и для чего фонд?
Цель — помогать людям, делиться. Можно сказать, мне повезло в жизни, мой спорт здорово оплачивается. Мое мнение, что нужно делиться. Нужно не сразу, грубо говоря, все отдавать, а создать фонд, который будет работать в ценных бумагах, и на заработок помогать людям.
Это еще на начальной стадии, ищем суперчестного человека, которому можно что-то доверить. Все-таки у меня сезон, Алиса должна рядом быть, меня поддерживать (улыбается). А направления будут постоянно меняться, все зависит от случая. Будем искать людей, кому посчитаем правильным помочь.
Детские сады, стадионы… Это очень важно, но еще требует усилий по контролю. Дашь сто миллионов — на двадцать построят, а остальное себе заберут. Если играю в хоккей, мне этим заниматься некогда. Но если будет правильная команда, которая займется моими делами здесь, то сделаем с удовольствием. Думаю, в любом случае сделаем, но, возможно, не так быстро.
— Как ты относишься к рекламе и планируешь ли участвовать в каких-то рекламных проектах?
— Очень положительно отношусь и вообще не понимаю людей, которые иногда пишут в комментариях: «Зачем реклама?». Даже если я элементарно заработаю больше денег, помогу большему числу людей. В моем случае, мне кажется, это неплохо, потому что я стараюсь делиться деньгами. Это выгодно для всех.
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— Были какие-то новые предложения?
— У меня есть пара контрактов. Например, с хлебной компанией. Но крупных пока нет, рынок в Коламбусе был не самым большим. Наверное, в Нью-Йорке что-то будет.
«Возглавить Федерацию хоккея России? Это интересно»
— Пишут, что болельщики соскучились по тебе в сборной. Какие у тебя отношения с Алексеем Кудашовым (новый главный тренер сборной России), и когда тебя в команде ждать?
— Пока ответа нет (улыбается). У меня впереди сезон с «Рейнджерс», надеюсь, удачно сыграем. Тогда у меня точно не получится приехать. А с Кудашовым я не знаком. Надеюсь, он ко мне нормально относится.
— Планируешь ли тренерской карьерой заниматься?
— А хотел бы возглавить Федерацию хоккея России?
— Вот это уже интересно (улыбается). Но тренером нет: это бесконечные разъезды опять, нервоз, седые волосы.
— Какие у тебя отношения с Евгением Малкиным и Александром Овечкиным?
— Уважительные, товарищеские. Можно сказать, командные. Но я давно с ребятами не общался. Были в сборной, но большое количество времени не проводили вместе.
— В КХЛ ввели дресс-код. Как ты к этому относишься?
— Не читал об этом. Если в солидных костюмах, то это очень круто. В НХЛ так, хотя я сначала приезжал и думал, что это бред. Сейчас уважительно отношусь к этому, привыкаешь быстро, и проблем не возникает.
— С кем бы из хоккеистов НХЛ за всю историю ты бы хотел сыграть?
— Даже если он сейчас толком не может играть (улыбается)? С (Уэйном) Гретцки, конечно. Еще бы с Павлом Буре поиграл или хотя бы познакомился.
— Сколько зубов планируешь потерять за свою карьеру?
— Уже парочку потерял, сейчас у меня нарощенные передние. Но вообще не планировал. Как запланирую — дам знать (улыбается).
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«Иногда начинаешь завидовать работе таксиста»
— Когда приедешь в Подольск или Чехов с мастер-классом? Если выиграешь Кубок Стэнли, повезешь ли его туда?
— Извините, повезу все-таки в Коркино. Хотя Подольск и Чехов — города, которые очень много мне дали, я им благодарен. Вообще мне нравится, что я еще ничего не выиграл, а все уже делят (смеется). Надо сперва добиться.
— Бывают ли моменты, когда тебя покидают вдохновение, мотивация? И как с этим справляешься?
— Может быть, мотивация где-то падает, но какой-то усталости нет. Максимум — депресснячки, когда что-то не идет. Ты стараешься, делаешь еще больше, в итоге даже больше чем нужно. Со стороны руководство, пресса и фанаты еще поддавливают. В эти моменты начинаешь не любить хоккей, завидовать работе таксиста (улыбается). В любой профессии в плохие моменты думаешь: «Да зачем оно надо?».
Если мне нужно на тренировке поработать хорошо, а я чувствую, что нет вдохновения, сил, желания, то захожу в YouTube, смотрю хайлайты, нарезки видео. Особенно бойцов люблю, когда они под музыку занимаются, по груше бьют. И я сразу иду, как бойцуха, только с клюшкой и шайбой.
— Больше за боксом или UFC следишь? Может, за кем-то конкретным?
— Не то, что слежу, но мне нравится смотреть. Конечно бой Хабиб (Нурмагомедов) — (Конор) Макгрегор смотрели, кричали, переживали. Еще раз Хабиба поздравляю.
Бокс тоже нравится, с Геннадием Головкиным (казахстанский боксер) познакомились в том году. Правда, ситуация смешная. У меня был отпуск, мог все себе позволить. Поехал на бой (Александра) Усика и (Мурата) Гассиева в Москве, потом мы с ребятами пошли в ресторан. После этого спустились в караоке, я в 5−6 утра выхожу веселенький и наблюдаю ужасную картину: на Арбате стоит женщина, которая на пони катает, и просто бьет ногами этого пони. Я выпил, поэтому у меня вообще были обострены все чувства. Стоят люди, куча народу вокруг, но всем все равно. Вообще не понимаю. Я давай орать на нее минут 10−15, и тут мне по плечу рука: «Артем, здравствуй». Я ему: «Гена, привет».
И уже на следующий день созвонились, он мне сказал, что видел уже в ресторане, но не стал подходить. Потом говорит, увидел, что я в 6 утра с лошадью общаюсь, и решил, что надо успокоить. Очень хороший парень, поэтому я с боксом сейчас тоже познакомился немного.
— Ближайший бой Хабиба будешь смотреть?
Но, стыдно признаться, я даже не знаю, с кем он дерется. В YouTube видел заголовки, но не запомнил. Там их сейчас делают интригующими, а в итоге заходишь, и там ерунда полная. Я поэтому перестал за UFC следить.
— Есть ли у тебя кумир сейчас?
— Наверное, нет. Был Федор Емельяненко, я фанател от него. Еще Павел Дацюк. Мотивировался за счет них тоже.
«Без хоккея так хорошо не было бы»
— Какому писателю/кинорежиссеру/актеру ты хотел бы позвонить?
— Мне нравится Безруков, особенно в «Бригаде». Может, он увидит, и созвонимся (смеется). Пригласит в театр? Было бы хорошо.
— Какая последняя добавленная песня в твоем плейлисте?
— По-моему Гио Пика. Пацаны даже у меня в сторис инстаграма были (смеется).
— А какие песни слушают в командах НХЛ?
— В «Коламбусе» последний месяц слушали Нурминского, все кайфовали. В основном они свои (слушают), всякие разные. Я особо за плейлист не хочу отвечать, готовлюсь и свое дело делаю. Не настаиваю, чтобы ставили нашу музыку.
— Какое твое самое яркое воспоминание из детства?
— Даже не знаю… Негативное же можно? Наверное, когда меня из «Трактора» — хорошей команды первой лиги — отправили во вторую лигу. Сильный был удар. Не престижно было для ребенка играть в той команде, куда меня отправили.
А позитивных очень много, не знаю, что выделить. Просто радовался жизни: бегал, прыгал, играл без остановки. Никогда дома не сидел, всегда было круто.
— Какая игрушка была самой любимой?
— Кубик деревянный. Их было два, просто ставил их друг на друга (смеется).
— Представь, что в твоей жизни не появился хоккей. Что было бы тогда?
— Сложно сказать. Так хорошо не было бы точно (улыбается).
— Если бы кто-нибудь стал писать автобиографическую книгу о тебе, какое бы у нее было название?
— Есть смешной ответ, но не буду больше никого провоцировать (смеется). Может, просто «Коркино». Устроить конкурс (на название)? Давайте, прикольно. Но это не значит, что мы будем что-то писать, я до 50 лет такого точно не планирую.