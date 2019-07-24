Панарин: В детстве за каждый гол давали рубль, копил их в спичечном коробке

Источник: РИА "Новости"

«Придется подзатянуть пояса»

— Артемий, какая команда предлагала больше всего денег по контракту: «Флорида» или «Айлендерс»? Если «Флорида», то почему выбрали не ее и Сергея Бобровского?

— «Флорида» предлагала меньше всех, поэтому Сергей остался один (смеется). Я уже год мечтал играть (в «Рейнджерс»). Ближе к принятию решения всплывали и другие команды в голове, где я хотел бы играть. Решалось все на переговорах, по условиям. Очень рад, что так получилось, потому что я мог бы совершить ошибку и выбрать что-то не то. В итоге выбрал то, к чему лежит душа. Кто предлагал больше денег? Наверное, «Колорадо» и «Коламбус».

— Мечты оказались важнее?

— Я посидел, подумал, мы с Алисой разговаривали. На самом деле паника была внутри меня, потому что в последний день (для принятия решения) никакой определенности не было. Уже выпил виски в 11 утра — нервничал, а надо было принимать решение. Алиса (Знарок) проголосовала за более выгодные (финансовые) условия, чтобы мне было хорошо. Но я подумал, что там буду не так счастлив. Все-таки семь лет контракта, надо быть счастливыми в эти дни. Придется просто пояса чуть-чуть подзатянуть (смеется).

— Сколько шайб планируешь забросить Бобровскому в новом сезоне?

— Не меньше двух точно надо ему вколотить.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzQ6d18Igle/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzQ6d18Igle/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzQ6d18Igle/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-28T18:56:05+00:00">28 Июн 2019 в 11:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Почему Бобровский в своем инстаграме называет тебя Ержанчик?

— У нас по ходу сезона погоняла менялись. И вот увидели видео, где обезьяну будят и говорят: «Ержан, вставай, пора на работу». В итоге меня он Ержаном называет.

— Обсуждал ли ты уже свою роль в «Рейнджерс»?

— Надо быть лидером, у меня самого такие планы есть (улыбается). Хочешь не хочешь, а играешь на максимуме. Можно сказать, они покупают меня как товар, видят, что партнеры со мной в основном становятся лучше. Это и на переговорах обсуждалось, что есть много молодых ребят, на которых нужно хорошее влияние.

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— А какую цель ставишь перед собой лично?

— Всегда на сто процентов играть, пройти сезон без спадов. Хотелось бы помочь команде попасть в плей-офф, а там уже другая игра. Посмотрим, как сложится.

— Как обстоят дела с английским? И как происходят тренировки, общение с игроками и тренером?

— Если я скажу, что все круто с английским, ты будешь проверять (смеется)?

— Можем попробовать.

— Тогда не очень. У меня сейчас репетитор. Чтобы голова не перегружалась, урок длится 30 минут. Прогресс идет медленно, но верно.

— Будет ли локаут в НХЛ в сезоне-2020/21? Если да, то в какую команду КХЛ ты хотел бы приехать на это время?

— Не знаю насчет локаута, я в этом не все понимаю. Слышал, шансов мало, что он будет. Если все-таки случится, зависит от предложения. Конечно, я в Питере живу, люблю СКА. Это мой последний (в России) клуб, с фанатами хорошие отношения.

«Знарок — нестрогий тесть»

— Какими способами дедушка мотивировал тебя и закладывал любовь к хоккею? И что на это отвечала бабушка?

— Точно помню, что бабушка говорила: «Оставь ребенка в покое» (смеется). А дед кричал: «Помолчи, сами разберемся». Не думаю, что у него была какая-то стратегия мотивации, он просто сам такой человек. Играли с ним дома, за каждый гол даже на тренировках мне рубль давали, а я их в спичечном коробке копил. Потом думаю: «Все, сейчас себе машинку на пульте управления куплю». Дед посчитал и говорит: «Ну, здесь дыню можно купить». Я думаю: «Какая дыня? Я здесь бился не на жизнь, а на смерть» (смеется). В итоге правда какую-то ерунду купили, расстроился.

— На финал Кубка Стэнли дедушку и бабушку привезешь?

— Если захотят, конечно. Надо учитывать их желание, все-таки они уже взрослые, а лететь не очень близко. Я в любом случае их позвал бы, но они сами особого желания не проявляют. Все-таки и до Питера с трудом долетают.

— Но твои игры смотрят.

— Каждую ночь. Я уже устал с ним (дедушкой) ругаться, чтобы он спал, а он все равно встает. Причем не видео смотрит, а просто протокол проверяет по десять раз за ночь. Говорю, чтоб хайлайты посмотрел потом, но не может.

— Дедушка — самый главный болельщик?

— Конечно, но сейчас с Алисой они бьются. Тесть (Олег Знарок — главный тренер ХК «Спартак») посматривает тоже иногда, правда сейчас у него работа. Так что одного болельщика потерял, один подписчик из инстаграма ушел (смеется).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/By0wpSXomFu/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/By0wpSXomFu/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/By0wpSXomFu/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-17T20:31:32+00:00">17 Июн 2019 в 1:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как и когда ты познакомился с Алисой?

— Олег Валерьевич часто отдыхает в Ницце, а мы с Максом (Чудиновым) поехали в Монако повеселиться после чемпионата мира. Макс как-то узнал, что Олег Валерьевич в Ницце, они списались. Я думал, Алиса там, а у нее же сестра еще Лера. Я и говорю: «Поехали, повеселимся». Приехали, а там только Олег Валерьевич с женой. Расстроился я, но виду не подал. С ними время провели, сфотографировались. У Олега Валерьевича тогда Нокиа была, не Айфон, и он попросил передать (фото Алисе) по интернету. Я думаю: «Опа, контакт есть». Переслал, а она мне отвечает как-то сухо: «Да», «Нет». Сижу недовольный, но она просто тогда была не одна.

В итоге уже на следующем чемпионате мира позвал ее погулять, номер же был. Как раз (псу Алисы) Рыжему было полгода, и я его весь турнир выгуливал вместо игры в хоккей (улыбается).

— Олег Валерьевич строгий тесть?

— Нет, дома он вообще другой, нестрогий.

«Заработаю больше денег — помогу большему числу людей»

— У нас было несколько вопросов о благотворительности, так как ты говорил, что создаешь фонд. От пользователей были предложения тебе открыть хоккейную школу в Коркино, построить детский сад, личные просьбы. Расскажи, как ты относишься к таким предложениям, чем хочешь заниматься в плане благотворительности и для чего фонд?

— Только позитивно.

Цель — помогать людям, делиться. Можно сказать, мне повезло в жизни, мой спорт здорово оплачивается. Мое мнение, что нужно делиться. Нужно не сразу, грубо говоря, все отдавать, а создать фонд, который будет работать в ценных бумагах, и на заработок помогать людям.

Это еще на начальной стадии, ищем суперчестного человека, которому можно что-то доверить. Все-таки у меня сезон, Алиса должна рядом быть, меня поддерживать (улыбается). А направления будут постоянно меняться, все зависит от случая. Будем искать людей, кому посчитаем правильным помочь.

Детские сады, стадионы… Это очень важно, но еще требует усилий по контролю. Дашь сто миллионов — на двадцать построят, а остальное себе заберут. Если играю в хоккей, мне этим заниматься некогда. Но если будет правильная команда, которая займется моими делами здесь, то сделаем с удовольствием. Думаю, в любом случае сделаем, но, возможно, не так быстро.

— Как ты относишься к рекламе и планируешь ли участвовать в каких-то рекламных проектах?

— Очень положительно отношусь и вообще не понимаю людей, которые иногда пишут в комментариях: «Зачем реклама?». Даже если я элементарно заработаю больше денег, помогу большему числу людей. В моем случае, мне кажется, это неплохо, потому что я стараюсь делиться деньгами. Это выгодно для всех.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0Q_dI1Av62/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0Q_dI1Av62/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0Q_dI1Av62/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-23T16:11:04+00:00">23 Июл 2019 в 9:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Были какие-то новые предложения?

— У меня есть пара контрактов. Например, с хлебной компанией. Но крупных пока нет, рынок в Коламбусе был не самым большим. Наверное, в Нью-Йорке что-то будет.

«Возглавить Федерацию хоккея России? Это интересно»

— Пишут, что болельщики соскучились по тебе в сборной. Какие у тебя отношения с Алексеем Кудашовым (новый главный тренер сборной России), и когда тебя в команде ждать?

— Пока ответа нет (улыбается). У меня впереди сезон с «Рейнджерс», надеюсь, удачно сыграем. Тогда у меня точно не получится приехать. А с Кудашовым я не знаком. Надеюсь, он ко мне нормально относится.

— Планируешь ли тренерской карьерой заниматься?

— Вообще нет.

— А хотел бы возглавить Федерацию хоккея России?

— Вот это уже интересно (улыбается). Но тренером нет: это бесконечные разъезды опять, нервоз, седые волосы.

— Какие у тебя отношения с Евгением Малкиным и Александром Овечкиным?

— Уважительные, товарищеские. Можно сказать, командные. Но я давно с ребятами не общался. Были в сборной, но большое количество времени не проводили вместе.

— В КХЛ ввели дресс-код. Как ты к этому относишься?

— Не читал об этом. Если в солидных костюмах, то это очень круто. В НХЛ так, хотя я сначала приезжал и думал, что это бред. Сейчас уважительно отношусь к этому, привыкаешь быстро, и проблем не возникает.

— С кем бы из хоккеистов НХЛ за всю историю ты бы хотел сыграть?

— Даже если он сейчас толком не может играть (улыбается)? С (Уэйном) Гретцки, конечно. Еще бы с Павлом Буре поиграл или хотя бы познакомился.

— Сколько зубов планируешь потерять за свою карьеру?

— Уже парочку потерял, сейчас у меня нарощенные передние. Но вообще не планировал. Как запланирую — дам знать (улыбается).

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«Иногда начинаешь завидовать работе таксиста»

— Когда приедешь в Подольск или Чехов с мастер-классом? Если выиграешь Кубок Стэнли, повезешь ли его туда?

— Извините, повезу все-таки в Коркино. Хотя Подольск и Чехов — города, которые очень много мне дали, я им благодарен. Вообще мне нравится, что я еще ничего не выиграл, а все уже делят (смеется). Надо сперва добиться.

— Бывают ли моменты, когда тебя покидают вдохновение, мотивация? И как с этим справляешься?

— Может быть, мотивация где-то падает, но какой-то усталости нет. Максимум — депресснячки, когда что-то не идет. Ты стараешься, делаешь еще больше, в итоге даже больше чем нужно. Со стороны руководство, пресса и фанаты еще поддавливают. В эти моменты начинаешь не любить хоккей, завидовать работе таксиста (улыбается). В любой профессии в плохие моменты думаешь: «Да зачем оно надо?».

Если мне нужно на тренировке поработать хорошо, а я чувствую, что нет вдохновения, сил, желания, то захожу в YouTube, смотрю хайлайты, нарезки видео. Особенно бойцов люблю, когда они под музыку занимаются, по груше бьют. И я сразу иду, как бойцуха, только с клюшкой и шайбой.

— Больше за боксом или UFC следишь? Может, за кем-то конкретным?

— Не то, что слежу, но мне нравится смотреть. Конечно бой Хабиб (Нурмагомедов) — (Конор) Макгрегор смотрели, кричали, переживали. Еще раз Хабиба поздравляю.

Бокс тоже нравится, с Геннадием Головкиным (казахстанский боксер) познакомились в том году. Правда, ситуация смешная. У меня был отпуск, мог все себе позволить. Поехал на бой (Александра) Усика и (Мурата) Гассиева в Москве, потом мы с ребятами пошли в ресторан. После этого спустились в караоке, я в 5−6 утра выхожу веселенький и наблюдаю ужасную картину: на Арбате стоит женщина, которая на пони катает, и просто бьет ногами этого пони. Я выпил, поэтому у меня вообще были обострены все чувства. Стоят люди, куча народу вокруг, но всем все равно. Вообще не понимаю. Я давай орать на нее минут 10−15, и тут мне по плечу рука: «Артем, здравствуй». Я ему: «Гена, привет».

И уже на следующий день созвонились, он мне сказал, что видел уже в ресторане, но не стал подходить. Потом говорит, увидел, что я в 6 утра с лошадью общаюсь, и решил, что надо успокоить. Очень хороший парень, поэтому я с боксом сейчас тоже познакомился немного.

— Ближайший бой Хабиба будешь смотреть?

— По-любому.

Но, стыдно признаться, я даже не знаю, с кем он дерется. В YouTube видел заголовки, но не запомнил. Там их сейчас делают интригующими, а в итоге заходишь, и там ерунда полная. Я поэтому перестал за UFC следить.

— Есть ли у тебя кумир сейчас?

— Наверное, нет. Был Федор Емельяненко, я фанател от него. Еще Павел Дацюк. Мотивировался за счет них тоже.

«Без хоккея так хорошо не было бы»

— Какому писателю/кинорежиссеру/актеру ты хотел бы позвонить?

— Мне нравится Безруков, особенно в «Бригаде». Может, он увидит, и созвонимся (смеется). Пригласит в театр? Было бы хорошо.

— Какая последняя добавленная песня в твоем плейлисте?

— По-моему Гио Пика. Пацаны даже у меня в сторис инстаграма были (смеется).

— А какие песни слушают в командах НХЛ?

— В «Коламбусе» последний месяц слушали Нурминского, все кайфовали. В основном они свои (слушают), всякие разные. Я особо за плейлист не хочу отвечать, готовлюсь и свое дело делаю. Не настаиваю, чтобы ставили нашу музыку.

— Какое твое самое яркое воспоминание из детства?

— Даже не знаю… Негативное же можно? Наверное, когда меня из «Трактора» — хорошей команды первой лиги — отправили во вторую лигу. Сильный был удар. Не престижно было для ребенка играть в той команде, куда меня отправили.

А позитивных очень много, не знаю, что выделить. Просто радовался жизни: бегал, прыгал, играл без остановки. Никогда дома не сидел, всегда было круто.

— Какая игрушка была самой любимой?

— Кубик деревянный. Их было два, просто ставил их друг на друга (смеется).

— Представь, что в твоей жизни не появился хоккей. Что было бы тогда?

— Сложно сказать. Так хорошо не было бы точно (улыбается).

— Если бы кто-нибудь стал писать автобиографическую книгу о тебе, какое бы у нее было название?

— Есть смешной ответ, но не буду больше никого провоцировать (смеется). Может, просто «Коркино». Устроить конкурс (на название)? Давайте, прикольно. Но это не значит, что мы будем что-то писать, я до 50 лет такого точно не планирую.