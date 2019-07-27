«Нью-Йорк Рейнджерс» договорился о подписании контракта с Бучневичем

Источник: AP 2019

Детали соглашения с 24-летний хоккеистом не раскрываются. По данным североамериканских СМИ, контракт будет рассчитан на два года. Зарплата нападающего составит $3,5 млн за сезон. Бучневич с недавнего времени являлся ограниченно свободным агентом.

«Рейнджерс» выбрали россиянина под общим 75-м номером на драфте НХЛ 2013 года. В составе команды Бучневич провел 179 игр и набрал 101 (43 шайбы + 58 передач) очко. В плей-офф форвард провел пять встреч, отметившись только одной результативной передачей.