«Нью-Йорк Рейнджерс» договорился о подписании контракта с Бучневичем
ТАСС, 27 июля. Российский форвард Павел Бучневич и клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» договорились о подписании нового соглашения. Об этом сообщает
ТАСС, 27 июля. Российский форвард Павел Бучневич и клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» договорились о подписании нового соглашения. Об этом сообщает
Детали соглашения с 24-летний хоккеистом не раскрываются. По данным североамериканских СМИ, контракт будет рассчитан на два года. Зарплата нападающего составит $3,5 млн за сезон. Бучневич с недавнего времени являлся ограниченно свободным агентом.
«Рейнджерс» выбрали россиянина под общим 75-м номером на драфте НХЛ 2013 года. В составе команды Бучневич провел 179 игр и набрал 101 (43 шайбы + 58 передач) очко. В
В системе клуба из