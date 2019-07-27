Пока Панарин говорит о политике, Гашек — делает. Великий вратарь собрался в президенты Чехии
Программа «Доминатор-2023» — не шутка.
Программа «Доминатор-2023» — не шутка.
Кажется, что о «том самом» интервью Артемия Панарина говорили все. Самый высокооплачиваемый хоккеист страны рассказал на видео то, что обычно простые россияне обсуждают на кухнях. А главное, что помимо жалоб на неважные условия жизни и нищенские пенсии в стране, Панарин назвал имя человека, которого он в этом винит. Из действующих спортсменов высокого ранга еще никто открыто не критиковал Владимира Путина. Вы можете быть согласны или несогласны с Артемием, но поступок он совершил неординарный и
Оппозиционером Панарина прозвали еще после того, как он выложил в инстаграм пост о так называемом суверенном интернете. Теперь этот образ только укрепился, над чем поработал и Алексей Навальный, открыто респектнувший новичку «Рейнджерс». Однако, как бы смело ни высказывался Хлебушек, это только слова. И будут оставаться ими как минимум до 2026 года, когда у нападающего истечет срок контракта с клубом из
Если Панарин только начинает высказывать свою политическую позицию, то Доменик Гашек неоднократно заявлял о своих взглядах в прессе и готов перейти от слов к делу. Великий чешский вратарь взорвал информационную бомбу, выразив желание баллотироваться на пост президента своей страны. «Можно представить, почему бы и нет?», — ответил Доминатор на соответствующий вопрос журналиста. К тому, чтобы всерьез воспринимать слова Гашека, есть сразу несколько предпосылок.
Еще в июне одно чешское издание сообщало, что бывший хоккеист, недовольный нынешним правительством Чехии, готов начать политическую карьеру. Кроме того, в начале года Гашек принимал участие в демонстрации против действующего
«Я люблю заниматься ответственными делами. Я не сомневаюсь, что должность президента очень ответственна, поэтому если выдвигаться на выборы, надо быть превосходим. Но президент должен обладать рядом других качеств, так что посмотрим», — интригует Гашек.
Свою богатую на титулы и события хоккейную карьеру Гашек завершил в 2011 году. Последним клубом легенды стал московский «Спартак», за который он провел 50 игр и помог выйти в
В 2015 году одного из лучших вратарей в истории хоккея ожидаемо включили в Зал славы. Однако с тех пор о нем мало что слышно. Гашек не пошел в тренеры, не занялся агентским бизнесом, не занял
«Теперь у меня есть работа, которую я действительно люблю и хочу отдаваться ей в полной мере. Но что будет через два через три года? Вот тогда я решу. Все возможно», — рассказывает Гашек о своих планах.
Время на раздумья у Гашека действительно есть. Последние выборы президента Чехии состоялись лишь в прошлом году, а следующие намечены на 2023 год. Вполне достаточно, чтобы продумать план, как сместить нынешнего главу государства Милоша Земана. Тем более, перед глазами у Гашека пример другой спортивной легенды, ставшей президентом своей страны. Уже больше года Либерией руководит бывший футболист и обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа. Впрочем, настолько ли Гашек популярен в Чехии, как Веа в Либерии, еще большой вопрос. На сайте, который опубликовал новость о президентских амбициях Доминатора, поддерживают его только 18% читателей.