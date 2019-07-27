Пока Панарин говорит о политике, Гашек — делает. Великий вратарь собрался в президенты Чехии

Источник: Sport24

Кажется, что о «том самом» интервью Артемия Панарина говорили все. Самый высокооплачиваемый хоккеист страны рассказал на видео то, что обычно простые россияне обсуждают на кухнях. А главное, что помимо жалоб на неважные условия жизни и нищенские пенсии в стране, Панарин назвал имя человека, которого он в этом винит. Из действующих спортсменов высокого ранга еще никто открыто не критиковал Владимира Путина. Вы можете быть согласны или несогласны с Артемием, но поступок он совершил неординарный и по-настоящему смелый.

Оппозиционером Панарина прозвали еще после того, как он выложил в инстаграм пост о так называемом суверенном интернете. Теперь этот образ только укрепился, над чем поработал и Алексей Навальный, открыто респектнувший новичку «Рейнджерс». Однако, как бы смело ни высказывался Хлебушек, это только слова. И будут оставаться ими как минимум до 2026 года, когда у нападающего истечет срок контракта с клубом из Нью-Йорка. Кто знает, может заработав на безбедную старость и выиграв пару Кубков Стэнли, Панарин сам подастся в политику?

Если Панарин только начинает высказывать свою политическую позицию, то Доменик Гашек неоднократно заявлял о своих взглядах в прессе и готов перейти от слов к делу. Великий чешский вратарь взорвал информационную бомбу, выразив желание баллотироваться на пост президента своей страны. «Можно представить, почему бы и нет?», — ответил Доминатор на соответствующий вопрос журналиста. К тому, чтобы всерьез воспринимать слова Гашека, есть сразу несколько предпосылок.

Еще в июне одно чешское издание сообщало, что бывший хоккеист, недовольный нынешним правительством Чехии, готов начать политическую карьеру. Кроме того, в начале года Гашек принимал участие в демонстрации против действующего премьер-министра страны Андрея Бабиша. Доминик не просто высказывает недовольство, а изучает политику. По его же словам, этому занятию он уделяет по два-три часа в день.

«Я люблю заниматься ответственными делами. Я не сомневаюсь, что должность президента очень ответственна, поэтому если выдвигаться на выборы, надо быть превосходим. Но президент должен обладать рядом других качеств, так что посмотрим», — интригует Гашек.

Свою богатую на титулы и события хоккейную карьеру Гашек завершил в 2011 году. Последним клубом легенды стал московский «Спартак», за который он провел 50 игр и помог выйти в плей-офф. Впрочем, это был уже совсем не тот Доминатор, который дважды выигрывал Кубок Стэнли, а в 1998 году стал кошмаром сборной России на Олимпиаде в Нагано. Именно превосходная игра Гашека помешала нашей команде взять золото Игр или забросить хотя бы одну шайбу в финале. Впечатляет и количество «Везин» в коллекции Доминатора. Приз, которым сейчас владеет Андрей Василевский, доставался чеху аж шесть раз.

В 2015 году одного из лучших вратарей в истории хоккея ожидаемо включили в Зал славы. Однако с тех пор о нем мало что слышно. Гашек не пошел в тренеры, не занялся агентским бизнесом, не занял какую-либо должность в одном из клубов, за который играл. Известно лишь то, что как предприниматель он потерпел неудачу с брендом спортивной одежды «Dominator», а сейчас занимается энергетическими напитками.

«Теперь у меня есть работа, которую я действительно люблю и хочу отдаваться ей в полной мере. Но что будет через два через три года? Вот тогда я решу. Все возможно», — рассказывает Гашек о своих планах.