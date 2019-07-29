Андрей Василевский подписал новый восьмилетний контракт с клубом НХЛ «Тампа»

Источник: AP 2019

Соглашение начнет действовать с сезона-2020/21, голкипер будет получать в среднем $9,5 млн в год. В нынешнем сезоне у россиянина еще действует его старый контракт со средней зарплатой в $3,5 млн. Василевский станет третьим в списке самых высокооплачиваемых вратарей НХЛ после канадца Кэри Прайса ($10,5 млн в год, «Монреаль») и россиянина Сергея Бобровского ($10 млн, «Флорида»).

Василевский является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева», в котором он выступал до окончания сезона-2013/14,после чего подписал контракт с «Тампой». В регулярномчемпионате НХЛ сезона-2018/19 провел 53 матча за «Тампу», одержав 39 побед (лучший результат в лиге) и отражая в среднем 92,5% бросков, в его активе шесть матчей «на ноль» (четвертый показатель в лиге). Он стал обладателем приза «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю по итогам сезона НХЛ.

В составе сборной России Василевский становился чемпионом мира 2014 года и двукратным обладателем бронзовых наград мировых первенств (2017, 2019). По итогам чемпионата мира 2019 года в Словакии россиянин был признан лучшим голкипером турнира.

В прошлом сезоне «Тампа» стала победителем регулярного чемпионата, повторив рекорд «Детройта» по числу побед (62), однако в первом раунде плей-офф уступила «Коламбусу» со счетом 0−4. В составе «Тампы» еще выступают двое россиян — защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров.

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