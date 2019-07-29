Америка не жалеет денег на русских звезд. «Тампа» отвалила Василевскому заслуженные $76 млн

Источник: AP 2019

Нынешнее лето выдается крайне успешным для российских хоккеистов. 1 июля сделки своей жизни заключили Артемий Панарин и Сергей Бобровский, получив многомиллионные контракты от’Рейнджерс и «Флориды» соответственно. 29 июля стало известно, что новое соглашение подписал и другая российская звезда. Андрей Василевский продлил контракт с «Тампой» на восемь лет. Соглашение вступит в силу через год, когда завершится действующее трехлетней на 3,5 млн в год. По новому контракту обладатель «Везина Трофи» заработает 76 млн долларов за 8 лет. 44, 5 млн россиянин получит в качестве бонусов. В день подписания контракта игрок получит солидный подписной бонус, что дает сраховку в случае возможного локаута. Средняя годовая зарплата русского вратаря составит 9,5 млн, а до 2025 года у него действует пункт о полном запрете на обмен. Соглашение Василевского по структуре очень напоминает контракт Никиты Кучерова, который он заключил прошлым летом (и по сумме, и по кэп-хиту).

Агент игрока Дэн Мильштейн рассказал Sport24 о ходе переговоров.

— Мы начали переговоры о продлении через неделю после окончания сезона. На протяжении последних трех месяцев у нас с клубом шли переговоры. В итоге генеральный менеджер «Тампы» из отпуска прилетел ко мне во Флориду, где также находились Никита Кучеров и Андрей Василевский. Мы сели за стол переговоров у меня дома еще в пятницу и пришли к такому контракту.

Андрей не хотел ждать год, его действующий контракт закончится следующим летом, вариантов с другими клубами у него не было, ему очень нравится в «Тампе». Это единственное место, где он хотел бы играть.

Мы рассматривали разные варианты, если говорить о сроке контракта. Андрей хотел соглашение на 8 лет. Теперь у него контракт, который закончится, когда ему будет 34 года, — заявил Мильштейн.

Василевский получил солидное соглашение. Через год Андрей, если «Вашингтон» не даст Брэйдену Холтби больше (что очень и очень вряд ли), станет третьим вратарем НХЛ по размеру средней заработной платы. Больше получает только Кэри Прайс и Сергей Бобровский. Уфимец к тому же самый молодой голкипер из первой десятки по зарплате. Но он абсолютно точно заслуживает таких денег. Шикарная игра на протяжении нескольких сезонов, стабильность, «Везина Трофи», несколько рекордов — все это делает Андрея одним из самых крутых игроков планеты.