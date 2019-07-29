Америка не жалеет денег на русских звезд. «Тампа» отвалила Василевскому заслуженные $76 млн
Андрей Василевский станет третьим вратарем НХЛ по размеру средней зарплаты.
Андрей Василевский станет третьим вратарем НХЛ по размеру средней зарплаты.
Нынешнее лето выдается крайне успешным для российских хоккеистов. 1 июля сделки своей жизни заключили Артемий Панарин и Сергей Бобровский, получив многомиллионные контракты от’Рейнджерс и «Флориды» соответственно. 29 июля стало известно, что новое соглашение подписал и другая российская звезда. Андрей Василевский продлил контракт с «Тампой» на восемь лет. Соглашение вступит в силу через год, когда завершится действующее трехлетней на 3,5 млн в год. По новому контракту обладатель «Везина Трофи» заработает 76 млн долларов за 8 лет. 44, 5 млн россиянин получит в качестве бонусов. В день подписания контракта игрок получит солидный подписной бонус, что дает сраховку в случае возможного локаута. Средняя годовая зарплата русского вратаря составит 9,5 млн, а до 2025 года у него действует пункт о полном запрете на обмен. Соглашение Василевского по структуре очень напоминает контракт Никиты Кучерова, который он заключил прошлым летом (и по сумме, и по кэп-хиту).
Агент игрока Дэн Мильштейн рассказал Sport24 о ходе переговоров.
— Мы начали переговоры о продлении через неделю после окончания сезона. На протяжении последних трех месяцев у нас с клубом шли переговоры. В итоге генеральный менеджер «Тампы» из отпуска прилетел ко мне во Флориду, где также находились Никита Кучеров и Андрей Василевский. Мы сели за стол переговоров у меня дома еще в пятницу и пришли к такому контракту.
Андрей не хотел ждать год, его действующий контракт закончится следующим летом, вариантов с другими клубами у него не было, ему очень нравится в «Тампе». Это единственное место, где он хотел бы играть.
Мы рассматривали разные варианты, если говорить о сроке контракта. Андрей хотел соглашение на 8 лет. Теперь у него контракт, который закончится, когда ему будет 34 года, — заявил Мильштейн.
Василевский получил солидное соглашение. Через год Андрей, если «Вашингтон» не даст Брэйдену Холтби больше (что очень и очень вряд ли), станет третьим вратарем НХЛ по размеру средней заработной платы. Больше получает только Кэри Прайс и Сергей Бобровский. Уфимец к тому же самый молодой голкипер из первой десятки по зарплате. Но он абсолютно точно заслуживает таких денег. Шикарная игра на протяжении нескольких сезонов, стабильность, «Везина Трофи», несколько рекордов — все это делает Андрея одним из самых крутых игроков планеты.
Генеральный менеджер «Лайтнинг» Жюльен Брисбуа грамотно сработал, продлив одного из своих лидеров за год до окончания контракта. Таким образом, клуб и игрок избежали спекуляций и слухов на тему будущего соглашения, которые бы точно возникали на протяжение следующего года. Василевский сейчас находится на пике, учитывая свой возраст, может оставаться там еще очень долго. Поэтому нынешняя сделка для «Тампы» несомненно выгодная. Учитывая рост зарплат, «молнии» возможно еще здорово сэкономили, ведь если Вася будет и дальше играть в том же духе, то станет недосягаемым для всех.