Лучший вратарь мира подписал контракт на рыбалке. Подробности договора Василевского и «Тампы»

Источник: Спорт-Экспресс

Детали впечатляющей сделки раскрывает агент хоккеиста Дэн Мильштейн. Эффект бомбы. Вратарь Василевский получил суперконтракт

— Сколько времени у вас ушло, чтобы договориться с «Тампой»?

— Переговоры шли на протяжении трех месяцев. Начались сразу после окончания регулярного чемпионата. Мы постоянно были на связи, и закончилось все тем, что Никита Кучеров и Андрей Василевский приехали ко мне во Флориду рыбу половить и на водных мотоциклах покататься. В итоге Андрей не только рыбу словил, но и контракт подписал.

Мы планировали с генеральным менеджером «Тампы» Жюльеном Бризбуа финальную встречу перед тем, как заключить соглашение. Рассматривали разные варианты — либо у меня во Флориде, либо в Тампе. Он находился в отпуске в Монреале. Выбрали в итоге мой дом. Никита с Андреем приехали ко мне на выходные. В пятницу утром мы отправились на рыбалку. Затем я уехал в аэропорт, оставив парней, — встретить Жюльена. И у нас было еще 45 минут обсудить все по дороге. Забрали ребят, поехали на обед, где Бризбуа рассказал о своем видении стратегии развития команды: на кого из будущих свободных агентов он нацеливается, каковы перспективы «Молний», какие шаги планируется предпринять. После этого мы поехали домой — обсудить все, будучи на связи и с генеральным менеджером, и с владельцем клуба. И закончилось все подписанием контракта. Ну, а затем поехали дальше кататься на водных мотоциклах. В общем, Василевский приехал на рыбалку и поймал большой контракт.

Вообще, мы с самого первого дня переговоров сошлись с руководством «Тампы», что Василевский — лучший вратарь мира. Без обсуждений. Единственное, мы не раскрывали, что Андрей очень хотел всю карьеру провести в составе «Молний». Это его мечта. И еще одна вещь, о которой мы с клубом не говорили — Василевский очень хотел заключить новый контракт на год раньше, чтобы в дальнейшем концентрироваться исключительно на хоккее, не думая о контрактных делах по ходу подготовительного процесса и всего сезона, чтобы по максимуму помочь своей команде. Следующее соглашение Андрею подписывать в 34 года. Будем надеяться, что самый большой его контракт еще впереди.

Василевский будет получать почти, как Овечкин. Больше зарплата только у Панарина и Бобровского

— Нетрудно заметить, что контракты Василевского и Кучерова практически идентичны по структуре: средняя зарплата (9,5 миллиона) и сумма, которая будет выплачена бонусами (44,5 миллиона) абсолютно одинаковы.

— Они — два лучших друга. И два лидера команды. Когда наступила ясность с потолком зарплат, и мы более-менее пришли к общему знаменателю, для Андрея и для меня было важно, что если они с Кучеровым два лидера — значит, должны быть ими не только на льду, но и вне его. Единственное, если у Никиты в первый год его контракта подписной бонус — 11 миллионов, то у Василевского первый год попадает на потенциальный локаут. У Кучерова там страховка 5 миллионов, а у Андрея — 8,5. В остальном — структура и условия идентичные.

— Еще одна деталь структуры — со второго по пятый год полный запрет на любые действия менеджмента, а в последние три — модифицированный запрет на обмен. У Кучерова то же самое.

— В последние три — можно предоставить список из 10 клубов, куда Андрей хотел бы перейти, если вдруг возникнет такое желание. У Кучерова то же самое. Но я сильно сомневаюсь, что это понадобится.

— Большие ли были расхождения с Бризбуа по сумме контракта?