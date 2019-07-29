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29 июля, источник: Чемпионат.com

Гусев заключил контракт с «Нью-Джерси» на $ 9 млн

Российский нападающий Никита Гусев заключил контракт с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщается в официальном «твиттере» клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение заключено на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 4,5 млн. Таким образом, за два сезона Никита заработает $ 9 млн.

Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс».
14 апреля 2019 года он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка, но пока только тренировался с клубом. У Гусева не было контракта c «Вегасом», однако клубу принадлежали права на игрока.

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