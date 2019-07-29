Клуб НХЛ «Аризона» сменил собственника

«Это невероятный момент для меня и всей моей семьи, — заявил 55-летний бизнесмен. — “Аризона” готова к тому, чтобы добиваться серьезных успехов на льду и за его пределами. Я намерен помочь клубу продолжить свое развитие, и я хочу в конечном счете создать такую команду, которой долгое время будут гордиться фанаты, спонсоры и все жители штата Аризона».

У Барроуэя останется неконтрольный пакет акций, Меруэло поблагодарил его за работу в клубе: «Барроуэй заслуживает уважения за проделанную работу. Я с удовольствием буду работать вместе с ним».