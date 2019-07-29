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29 июля, источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Аризона» сменил собственника

ТАСС, 29 июля. Американский миллиардер кубинского происхождения Алекс Меруэло приобрел контрольный пакет акций клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона» у Эндрю Барроуэя. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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«Это невероятный момент для меня и всей моей семьи, — заявил 55-летний бизнесмен. — “Аризона” готова к тому, чтобы добиваться серьезных успехов на льду и за его пределами. Я намерен помочь клубу продолжить свое развитие, и я хочу в конечном счете создать такую команду, которой долгое время будут гордиться фанаты, спонсоры и все жители штата Аризона».

У Барроуэя останется неконтрольный пакет акций, Меруэло поблагодарил его за работу в клубе: «Барроуэй заслуживает уважения за проделанную работу. Я с удовольствием буду работать вместе с ним».

В прошедшем сезоне в регулярном чемпионате НХЛ «Аризона» продемонстрировала лучшее выступление за последние несколько сезонов и заняла девятое место, что однако не позволило клубу пробиться в плей-офф. «Аризона» не сумела попасть в плей-офф седьмой сезон подряд.

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