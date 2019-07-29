«Вегас» отпустил русскую звезду из плена. Гусев стал «дьяволом» и выбил $9 млн

Источник: РИА "Новости"

Когда агент Никиты Гусева рассказывал про дедлайн в переговорах с «Вегасом» и пугал руководство клуба отъездом в Россию, мы на это смотрели с нескрываемым скепсисом. Такие агентские трюки проделывает не только Юрий Николаев, но и многие его коллеги. А тут еще и наши источники подтверждали, что ни о каком возвращении в СКА сам Никита даже не задумывается. Он был серьезно настроен попробовать себя в сильнейшей лиге мира, не рассматривая других вариантов. Но кто бы мог подумать, что шантаж со стороны представителей Гусева подействует так скоро?

В понедельник вечером в твиттере журналиста Джесси Грэйнджера появилась информация о том, что «Вегас» разрешил Гусеву и его агенту общаться с «Нью-Джерси» на предмет гипотетического контракта. «Девилз» изначально фигурировали в числе главных претендентов на россиянина, так что выглядело все вполне правдоподобно. По информации репортера The Athletic переговоры должны были быть намечены на выходные, но точка в «Санта-Барбаре» вокруг будущего Никиты оказалась поставлена гораздо раньше.

Меньше чем через час после информации о переговорах Гусева с «Нью-Джерси» о сделке было объявлено официально. «Дьяволы» получили одного из лучших игроков, выступавших за пределами НХЛ, практически за бесценок. Им пришлось отдать «Вегасу» выбор в третьем раунде драфта 2020 года и пик во втором раунде драфта-2021. Ранее в североамериканской прессе проскальзывала информация о том, что камнем преткновения в переговорах «Вегаса» с другими клубами была ничтожная компенсация, которую те готовы были заплатить за россиянина.

Еще недавно «Вегас» не устраивали предложения, в которые входили исключительно драфт-пики и второстепенные проспекты, но в итоге «рыцари» пошли Гусеву на уступки. Никиту выпустили из плена, в котором он находился с весны, когда прибыл в расположение клуба, но не провел в НХЛ ни минуты. Теперь же россиянин не просто попал в команду, где на него рассчитывают, но и сорвал куш, получив практически максимальные деньги, на которые мог претендовать.

Ни для кого не было секретом, что Гусев хотел получить от «Вегаса» порядка $4 млн, а прошлогодний финалист Кубка Стэнли, упершийся в потолок зарплат, мог предложить в два раза меньше. Никита опирался на те деньги, что год назад удалось получить в НХЛ его партнерам по питерскому суперзвену Евгению Дадонову и Вадиму Шипачеву. В итоге он выторговал те же $4,5 млн/год, что были у Шипачева в «Вегасе». Осталось не повторить его путь.

Любопытны и детали соглашения. В первый сезон Никита в качестве базовой зарплаты получит всего $700, но при этом подписной бонус составит $4,3 млн! Для игрока, по сути приехавшего из другого мира, условия во многом беспрецедентные. Мы то с вами знаем, на что способен Гусев, особенно если рядом с ним есть равновеликие партнеры. Но смелости генменеджера «Девилз» можно только позавидовать. В НХЛ все-таки нашелся клуб, который оценил нашего игрока по достоинству.