Алиса Знарок: Панарин не каблук, он сам выбрал Нью-Йорк

Само это слово — каблук не каблук — настолько дебильное… И на самом деле оно задело больше меня, а не Тему. Вообразили роковую женщину, которая якобы за него все решила. Это бред: откуда люди вообще знают, какие у нас отношения? У каждого своя жизнь: если приятно быть каблуком и вы счастливы от этого, то почему нет? Но это точно не в Темином случае. Каблук скорее я, а не он.

Алиса Знарок подруга Артемия Панарина