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10:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алиса Знарок: Панарин не каблук, он сам выбрал Нью-Йорк

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Владимир Морозов. Дочь заслуженного тренера России Олега Знарка и подруга Артемия Панарина Алиса Знарок рассказала подробности перехода хоккеиста в «Нью-Йорк Рейнджерс».

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«Все завершилось только в восемь вечера 30 июня. Я приехала в офис агента, Тема сидел там с утра на полу, в 12 начал пить виски. Жесткий стресс.

— Осталось два варианта: «Рейнджерс» и «Колорадо». Что думаешь? — спросил Тема.

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— Логичнее в «Колорадо». Там хороший состав, команда будет претендовать на Кубок Стэнли. Больше денег и меньше налоги, чем в Нью-Йорке. Мы вместе, собака у нас есть, все здорово, поехали, — говорю ему.

— Давай еще подумаем.

— Что тебе говорит сердце?

— Нью-Йорк.

— Вот и все. А что тогда меня спрашиваешь?

Дальше агент выбивал деньги из «Рейнджерс», — рассказала Алиса Знарок в большом интервью РИА Новости.

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Она также ответила тем болельщикам, которые назвали Панарина каблуком.

Само это слово — каблук не каблук — настолько дебильное… И на самом деле оно задело больше меня, а не Тему. Вообразили роковую женщину, которая якобы за него все решила. Это бред: откуда люди вообще знают, какие у нас отношения? У каждого своя жизнь: если приятно быть каблуком и вы счастливы от этого, то почему нет? Но это точно не в Темином случае. Каблук скорее я, а не он.
Алиса Знарок
подруга Артемия Панарина

Панарин 1 июля получил статус неограниченно свободного агента. Среди претендентов на игрока назывались «Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Флорида Пантерз», «Колорадо» и «Чикаго Блэкхокс». Партнер Панарина по «Коламбусу» голкипер Сергей Бобровский в июле перешел во «Флориду». Панарин подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» на 81,5 миллиона долларов.

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28 июля© Ньюстюб
Нью-Йорк Рейнджерс
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