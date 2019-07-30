Алиса Знарок: Панарин не каблук, он сам выбрал Нью-Йорк

«Все завершилось только в восемь вечера 30 июня. Я приехала в офис агента, Тема сидел там с утра на полу, в 12 начал пить виски. Жесткий стресс.
— Осталось два варианта: «Рейнджерс» и «Колорадо». Что думаешь? — спросил Тема.
— Логичнее в «Колорадо». Там хороший состав, команда будет претендовать на Кубок Стэнли. Больше денег и меньше налоги, чем в Нью-Йорке. Мы вместе, собака у нас есть, все здорово, поехали, — говорю ему.
— Что тебе говорит сердце?
— Вот и все. А что тогда меня спрашиваешь?
Дальше агент выбивал деньги из «Рейнджерс», — рассказала Алиса Знарок в большом интервью РИА Новости.
Она также ответила тем болельщикам, которые назвали Панарина каблуком.
Само это слово — каблук не каблук — настолько дебильное… И на самом деле оно задело больше меня, а не Тему. Вообразили роковую женщину, которая якобы за него все решила. Это бред: откуда люди вообще знают, какие у нас отношения? У каждого своя жизнь: если приятно быть каблуком и вы счастливы от этого, то почему нет? Но это точно не в Темином случае. Каблук скорее я, а не он.
Алиса Знарокподруга Артемия Панарина
Панарин 1 июля получил статус неограниченно свободного агента. Среди претендентов на игрока назывались «Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Флорида Пантерз», «Колорадо» и «Чикаго Блэкхокс». Партнер Панарина по «Коламбусу» голкипер Сергей Бобровский в июле перешел во «Флориду». Панарин подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» на 81,5 миллиона долларов.