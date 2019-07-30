Каменев заключил новый контракт с «Колорадо» на один год

Каменев во вторник подписал с «Эвеланш» соглашение сроком на один год. 22-летний россиянин в 23 матчах минувшего сезона набрал 5 очков (2 гола и 3 результативные передачи). В декабре он получил травму плеча, из-за которой пропустил остаток сезона.