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21:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Каменев заключил новый контракт с «Колорадо» на один год

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российский нападающий Владислав Каменев заключил новый контракт с «Колорадо», сообщается на официальном сайте НХЛ.

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Каменев во вторник подписал с «Эвеланш» соглашение сроком на один год. 22-летний россиянин в 23 матчах минувшего сезона набрал 5 очков (2 гола и 3 результативные передачи). В декабре он получил травму плеча, из-за которой пропустил остаток сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Каменев был выбран «Нэшвиллом» во втором раунде драфта-2014. В ноябре 2017 года он попал в «Эвеланш» после обмена с участием трех команд, в котором также принимала участие «Оттава».

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