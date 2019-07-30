Каменев заключил новый контракт с «Колорадо» на один год
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российский нападающий Владислав Каменев заключил новый контракт с «Колорадо», сообщается на официальном сайте НХЛ.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российский нападающий Владислав Каменев заключил новый контракт с «Колорадо», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Каменев во вторник подписал с «Эвеланш» соглашение сроком на один год. 22-летний россиянин в 23 матчах минувшего сезона набрал 5 очков (2 гола и 3 результативные передачи). В декабре он получил травму плеча,
Каменев был выбран «Нэшвиллом» во втором раунде драфта-2014. В ноябре 2017 года он попал в «Эвеланш» после обмена с участием трех команд, в котором также принимала участие «Оттава».