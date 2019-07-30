Фентон уволен с поста генерального менеджера «Миннесоты»

Фентон занимал свой пост с мая 2018 года. В прошлом сезоне «Миннесота» впервые за семь сезонов не попала в плей-офф. До найма нового генменеджера исполнять обязанности будет помощник генменеджера Том Карверс.

«Я считаю, что у нас хорошая команда, которая в этом году будет бороться за плей-офф. И я намерен найти генерального менеджера, который поможет нам сразиться за Кубок Стэнли», — прокомментировал отставку Фентона владелец «Миннесоты» Крэйг Леопольд.