Фентон уволен с поста генерального менеджера «Миннесоты»
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пол Фентон уволен с поста генерального менеджера клуба НХЛ «Миннесота», сообщается на официальном сайте лиги.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пол Фентон уволен с поста генерального менеджера клуба НХЛ «Миннесота», сообщается на официальном сайте лиги.
Фентон занимал свой пост с мая 2018 года. В прошлом сезоне «Миннесота» впервые за семь сезонов не попала в
«Я считаю, что у нас хорошая команда, которая в этом году будет бороться за