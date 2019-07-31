Русский талант согласен играть в США за копейки. Каменев мучается с травмами и остается в «Колорадо»
У Владислава Каменева последний шанс заиграть в НХЛ.
У Владислава Каменева последний шанс заиграть в НХЛ.
Все меньше россиян в НХЛ остается без контрактов. Ограниченно свободные агенты находят компромисс со своими клубами и продлевают соглашения. Владислав Каменев после двух неудачных сезонов не мог диктовать свои условия «Колорадо» и был согласен на любой контракт. В итоге «Эвеланш» предложили 22-летнему форварду одностороннее (без ссылок в фарм-клуб) соглашение на 750 тыс долларов сроком на один год. На большее россиянин вряд ли мог претендовать.
Три года назад Владислав был на молодежном чемпионате мира одним из лидеров сборной России, которая тогда взяла серебро. Он был капитаном и вошел в тройку лучших игроков команды. Но так получилось, что к 22-м годам Каменев не смог реализовать свой потенциал. В него не поверили в «Нэшвилле», который выбрал его во втором раунде под 42-м номером на драфте. За два года за «Предаторз» русский центр из Орска отыграл всего два матча, остальное время провел в АХЛ, где был крайне успешен.
В ноябре 2017-го Владислав стал участником трехстороннего обмена и оказался в «Колорадо». Уже через несколько дней после сделки он дебютировал в составе «Эвеланш», но матч против «Вашингтона» закончился для него досрочно. В одном из игровых эпизодов в россиянина врезался опытный защитник Брукс Орпик, у Каменева был диагностирован перелом руки. На лед он смог вернуться только в марте. Но
Начало сезона выдалось довольно успешным. В октябре он шесть раз попадал в состав «Лавин», а 1 ноября в матче с «Калгари» он забил первый гол в НХЛ. Вскоре последовал и второй. И вот, когда Каменев был как никогда близок к тому, чтобы закрепиться в основе «Колорадо», он вновь получил серьезную травму. В декабре в игре с «Тампой» российский нападающий повредил руку после столкновения с защитником «Лайтнинг» Дэном Джирарди. Каменев уходил в раздевалку, держась за правую кисть.
— Один день повторял другой. Я приезжал на стадион, занимался с тренером по реабилитации, восстанавливал плечо. Потом ехал домой и занимался своими делами. На самом деле, просился на лед задолго до того, как мне разрешили официально. Но тут все строго. Если есть малейший риск рецидива, то никто тебе ничего не позволит, — рассказывал Каменев в интервью «Спорт-Экспрессу».
Летом его активно звала «Магнитка», а в СМИ писали о вероятном возвращении Владислава в Россию. Но он стоял на своем и сказал, что до последнего будет ждать предложения из «Колорадо», где готов играть за любые деньги. В такой ситуации Геннадий Величкин ничего не мог поделать — пришлось смириться, что молодого таланта ничем не заманишь в Магнитогорск. Новый сезон — новые шансы для Каменева. Генеральный менеджер «лавин» Джо Сакик всегда тепло отзывался о талантливом нападающем, новый односторонний контракт — еще один жест доверия россиянину. Владиславу будет сложно в новом сезоне — из 12 форвардов (плюс еще продлят Рантанена на большую сумму) у него самый маленький контракт. Конкуренция в
Дарья Тубольцева