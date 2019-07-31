В Канаде набросились на Гусева из-за номера. Макдэвида возомнили легендой уровня Гретцки и Лемье

Источник: РИА "Новости"

Если вы думаете, что подписание Никитой Гусевым контракта с «Нью-Джерси» вызывало ажиотаж исключительно в России, то вы ошибаетесь. Воодушевлены этим и болельщики «Девилз», а то, как клуб представил своего новичка, буквально взорвало твиттер. В «Нью-Джерси» не только узнали, как переводится фамилия Никиты, но и не побоялись ироничного поста. Летящий над водой гусь с головой Гусева — это топ!

Но кто бы мог подумать, что куда более мощную волну обсуждений вызовет не креатив «Девилз», а обычная картинка с номером новичка. В России ни для кого не секрет, что на спине у Гусева красуются девятка и семерка. Под этими цифрами нападающий выходил на лед еще в составе «Красной Армии», после чего не изменял себе ни в Хабаровске, ни в Ханты-Мансийске, ни в Санкт-Петербурге.

«Что русскому — хорошо, немцу — смерть», — кажется, это поговорка уместна и по отношению к канадцам, когда речь заходит о хоккейных традициях. Мы искреннее не понимаем, что возмущает Дона Черри, когда тот возмущается «футбольными» празднованиями заброшенных шайб. Вот и тема, которую поднял продюсер, а по совместительству диджей из Эдмонтона, вызывает недоумение.

«Как неуважительно. Никто не носил № 99, пока Гретцки еще играл. Никто не носил № 66, когда играл Марио. Коннор на этом уровне», — пишет Дин Винс в своем твиттере, реагируя на сообщение о том, что Гусев будет играть за «Нью-Джерси» под № 97.

Начнем с того, что в сообщении Винса есть серьезная неточность. И под номером Лемье, и даже под номером Гретцки играли во время их карьер. На заре выступлений Великого за «Ойлерз» две девятки носили Уилф Пейемент и Рик Дадли. Да, продолжалось это недолго, а начиная с 1982 года, брать номер самого Уэйна никто не решается, но все же.

Похожая ситуация и с двумя шестерками, которые принято считать зарезервированными Лемье. Более того, некоторые хоккеисты не стеснялись выходить под № 66 и после того, как Супер Марио завершил карьеру. Причем наглостью отличались новички. И если Ти Джей Броди из «Калгари» после негативной реакции сменил номер, то Джошуа Хо-Санг из «Айлендерс» продолжает выступать под двумя шестерками.

Удивительна сама постановка вопроса, с которой североамериканские болельщики и журналисты набрасываются на тех, кто решил посягнуть на «святое». Почему-то речь идет о каком-то невежестве, хотя тот же Хо-Санг подчеркивает, что взял номер Лемье из уважения к нему и готов его поменять, если к нему обратился сам Марио. Отдавать дань игрокам прошлого — это нормально и вовсе не означает, что вчерашний юниор ставит себя на один уровень с легендой.

Важно отделять зерна от плевел. Ставя в один ряд Гретцки, Лемье и Макдэвида, можно напороться на ряд ключевых различий. Во-первых, номер Уэйна выведен из обращения во всей лиге, тогда как № 66 официально нельзя использовать только игрокам «Питтсбурга». Другими словами, подражать Марио, уважать его или не уважать — личное дело каждого. Кроме этических норм, придуманных непонятно кем, ношение двух шестерок ничего не нарушает.

Если насчет равновеличия Гретцки и Лемье еще можно спорить, ратуя за выведение № 66 на территории всей НХЛ, то появление в их компании Коннора Макдэвида искренее удивляет. Можно сделать скидку на то, что человек, возмутившийся поступком Гусева, живет в Эдмонтоне и болеет за «Ойлерз», но даже оголтелый фанатизм не является полноценным оправданием безумию.

Мало того, что Макдэвид готовится всего лишь к пятому сезону в НХЛ, в сравнении с Гретцки и Лемье он еще ничего не выиграл. «Харт Трофи» и пара «Арт Россов» не в счет. У Марио и Уэйна индивидуальных наград в разы больше, а на двоих они выиграли шесть Кубков Стэнли. Чувствуете разницу?

Нападки на Гусева выглядят странными еще и потому, что никого не волнует, что игроки периодически берут № 87, который прочно ассоциируется с Сидни Кросби. Среди них был и Вадим Шипачев. Уж капитан «Питтсбурга» своей долгой и образцовой карьерой такой привилегии заслужил точно больше 22-летнего Макдэвида.

Традиции — это круто. Уважение к ним, особенно со стороны приезжих, — это то, чего иногда не хватает нам. Но почему олимпийский чемпион Гусев, который на пять лет старше Макдэвида и играл под № 97 с детства, должен оглядываться на талантливого, но еще ничего не добившегося игрока?

В России тоже есть хоккейные иконы, в сборной России выведен № 17 в память о Валерии Харламове. Вот только никому в голову не приходит нападать на игроков, которые выбрали его в честь великого советского хоккеиста. Мы привыкли считать США, Канаду и в целом Западный мир территорией закона, где регламент всему голова. Вот только при ближайшем рассмотрении там царят не менее странные понятия, чем у нас.