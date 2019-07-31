Шестеркин: Жду возможности учиться у моего кумира Лундквиста

Шестеркин, ранее выступавший за петербургский СКА, в мае подписал с «Рейнджерс» контракт новичка. Чемпион мира и Олимпийских игр Лундквист является игроком «Рейнджерс» с 2005 года.
«Хенрик Лундквист был моим кумиром с самого детства, поэтому я с нетерпением жду возможности встретиться с ним и научиться тому, что он делает на льду. Сейчас я просто хочу показать свою игру, доказать, что могу играть в “Нью-Йорке” вместе с Лундквистом, но у меня впереди еще долгий путь», — сказал Шестеркин, которого цитирует официальный сайт НХЛ.
Как отмечает сайт лиги, Шестеркин, вероятно, будет третьим вратарем «Рейнджерс» после Лундквиста и своего соотечественника Александра Георгиева, поэтому начнет выступление за океаном в фарм-клубе «Хартфорд Вулф Пэк» из Американской хоккейной лиги (АХЛ).
«Для меня большая честь подписать контракт с таким клубом, как “Рейнджерс”, но это только начало. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы играть так хорошо, как только могу, а дальше дело уже за тренерским штабом. Я очень далек от вершин, я осознаю это, поэтому мне есть к чему стремиться», — отметил Шестеркин.