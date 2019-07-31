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18:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клуб НХЛ «Нью-Джерси» подписал новый контракт с Бутчером на $11,2 миллиона

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Клуб НХЛ «Нью-Джерси Девилз» заключил новое трехлетнее соглашение с защитником Уиллом Бутчером, сообщается на сайте команды.

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Как отмечается в сообщении, средняя зарплата 24-летнего хоккеиста за сезон составит 3,73 миллиона долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Бутчер провел 78 матчей в регулярном чемпионате и набрал 30 очков (4 гола и 26 результативных передач).

В понедельник было объявлено об обмене российского форварда Никиты Гусева из «Вегаса» в «Нью-Джерси».

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