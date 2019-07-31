Хоккеист Жирар подписал новый контракт с «Колорадо»
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Канадский защитник Самуэль Жирар продлил контракт с «Колорадо Эвеланш» на семь лет, сообщается на сайте клуба НХЛ.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Канадский защитник Самуэль Жирар продлил контракт с «Колорадо Эвеланш» на семь лет, сообщается на сайте клуба НХЛ.
По новому соглашению, 21-летний игрок будет выступать за «Колорадо» до конца сезона-2026/27.
Жирар в минувшем сезоне набрал 27 очков (4 шайбы + 23 передачи) в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 2 балла (0+2) в девяти встречах