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18:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеист Жирар подписал новый контракт с «Колорадо»

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Канадский защитник Самуэль Жирар продлил контракт с «Колорадо Эвеланш» на семь лет, сообщается на сайте клуба НХЛ.

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По новому соглашению, 21-летний игрок будет выступать за «Колорадо» до конца сезона-2026/27.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жирар в минувшем сезоне набрал 27 очков (4 шайбы + 23 передачи) в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 2 балла (0+2) в девяти встречах плей-офф.

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