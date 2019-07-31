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19:20 (мск), источник: Sport24

«Просто великий человек». Из хоккея ушел канадец Куниц — он брал 4 Кубка Стэнли и золото Игр в Сочи

Крис Куниц не был выбран на драфте, но сделал впечатляющую карьеру в НХЛ.

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За два месяца до того, как ему стукнет 40 лет, Крис Куниц объявил о завершении карьеры игрока. Канадский форвард — уникальная фигура в современном хоккее. Когда-нибудь он может войти в Зал хоккейной славы. Хотя бы потому что несколько лет являлся единственным 4-кратный обладателем Кубка Стэнли среди действующих игроков. Три из них он взял с «Питтсбургом», в котором отыграл восемь с половиной сезонов, еще один — с «Анахаймом».

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Теперь Куниц будет работать в отделе хоккейных операций «Чикаго» в качестве консультанта по развитию игроков. Также он будет помогать тренерскому штабу команды, в которой отыграл прошлый сезон, до этого был еще год в «Тампе». Всего в НХЛ он провел 15 сезонов — 1022 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 619 (268+352) очков.

— Мне очень повезло, что за последние 15 лет я стал частью четырех удивительных клубов. Во-вторых, я хотел бы поблагодарить владельцев, тренеров и руководство. Вы каждый день демонстрировали любовь к игре, команде и сообществу. Мне очень повезло, что я работал с каждым из вас. Наконец, моим товарищам по команде, спасибо за все. Когда я был молодым игроком, вы научили меня выкладываться на полную и делать все возможное. Ваше лидерство помогло мне стать игроком, которым я хотел быть. Мне дали возможность играть с лучшими командами и лучшими игроками, и я благодарен за смех и дружбу, которые мы разделили вместе. Спасибо за то, что воплотили в жизнь мою детскую мечту, — приводит слова игрока официальный сайт «Чикаго».

Он никогда не набирал пачками очки, при этом оставаясь важной частью любого коллектива. В последние годы результативность его резко упала. В 2017-м году Крис не забивал в течение трех раундов плей-офф. Наступила седьмая игра финала Востоной конференции «Питтсбург» — «Оттава». Открыл счет в середине второго периода Куниц, он же забросил победную шайбу для «Пингвинз» в овертайме. Никакого бы финала с «Нэшвилом» и третьего Кубка Стэнли без него город бы скорее всего не увидел.

Голевую передачу на победный гол отдал Сидни Кросби — человек, с которым у Криса была химия не только на льду, но и за его пределами.

— Мне не хватит слов, чтобы описать, какой он хороший хоккеист и человек. Он был хорош в любой роли, в которой только его можно представить. С ним было очень легко играть, каждый хоккеист хотел выходить вместе с ним, — считает многолетний капитан «Питтсбурга» Кросби (The Athletic).

Куниц был известен своей маниакальной тягой к работе. Он не был выбран на драфте ни одной командой, но сумел сделать впечатляющую карьеру в НХЛ, о которой могут только мечтать некоторые первые номера ярмарки талантов. В лучшей лиги мира он закрепился лишь в 26 лет, три года отыграл в NCAA, где был крайне успешен. За университет Ферис (в штате Мичиган) в один сезон набрал 79 очков в 42 играх и стал финалистом «Хоби Бэйкера».

— Я думаю, он всегда держал в голове мысль, что его не выбрали на драфте. Она была при нем на протяжении всей карьеры, но ничуть его не беспокоила. Он держал ее с достоинством. Просто великий человек. Крис долгое время был для нас особым лидером, — говорит генеральный менеджер «пингвинов» Джим Рутерфорд (The Athletic).

В 2014 году Куниц выиграл Олимпийское золото в Сочи. И не просто выиграл. Он стал автором третьего гола в финале в ворота шведов. И вновь ему ассистировал Кросби. Крис так часто играл в плей-офф Кубка Стэнли, что практически никогда не вызывался в сборную Канаду. В его карьере лишь один чемпионат мира — Квебек-2008. Тогда «Кленовых листьев» в финале оставила Россия с Ковальчуком. А Куниц так и не смог попасть в Тройной золотой клуб.

Завершить карьеру Куниц всегда хотел в «Чикаго». Его жена родом оттуда, и семья Криса всегда хотела жить в этом штате. В «Блэкхокс» счастливы, что по окончании карьеры он останется в системе клуба и будет помогать молодежи из Рокфорда развиваться. Ведь у каждого хоккеиста есть шанс проявить себя, Куниц на своем примере это показал.

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