Овечкин о президенте США: Трамп — мой болельщик

25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий

В сезоне 2017/18 Овечкин вместе с «Вашингтоном» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. В марте хоккеисты и тренеры столичного клуба посетили Белый дом и встретились с президентом США.

«Трамп назвал меня Александром Великим? Мне это прозвище болельщики придумали, значит Трамп — мой болельщик! Каково быть самым популярным русским в Америке? Нормально! Я такой же обычный человек как все, просто более узнаваемый», — приводит слова российского спортсмена Sport24.