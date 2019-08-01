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15:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин о президенте США: Трамп — мой болельщик

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин назвал президента США Дональда Трампа своим личным болельщиком.

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В сезоне 2017/18 Овечкин вместе с «Вашингтоном» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. В марте хоккеисты и тренеры столичного клуба посетили Белый дом и встретились с президентом США.

«Трамп назвал меня Александром Великим? Мне это прозвище болельщики придумали, значит Трамп — мой болельщик! Каково быть самым популярным русским в Америке? Нормально! Я такой же обычный человек как все, просто более узнаваемый», — приводит слова российского спортсмена Sport24.

После встречи Трампа с хоккеистам «Вашингтона» западные СМИ, в частности, отмечали, что глава государства назвал свою дочь Иванку «большим другом и поклонником таланта Александра Овечкина». Президент США также подчеркивал, что именно российский суперфорвард привел команду из столицы США к первому в истории Кубку Стэнли.

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