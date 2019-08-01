Овечкин — об окончании карьеры, Трампе и интервью Панарина
Яркие цитаты Александра Овечкина с
Яркие цитаты Александра Овечкина с
В ТАСС прошла
— У меня еще два года контракта с «Вашингтоном». В следующем году может быть локаут. Посмотрим, буду ли я играть и продолжать карьеру, все зависит от здоровья. Не хочется быть поломанным, хочется поиграть с детьми, чувствовать себя нормально.
— Давайте мы не будем акцентировать внимание на политике. Putin Team существует. Да, что не в таких масштабах, как перед выборами, но действует. Сыграю ли я в
— Согласен ли я с Панариным, что с 90-х ничего не изменилось? Не знаю. Может быть, где он живет, ничего не изменилось. В спорте многое изменилось, в жизни в целом — у меня изменилось. Опять же — у каждого свое мнение. Панарин так говорит
— Конечно, Валерий Каменский (он сидел рядом во время
— В Китае есть команда КХЛ, в ВХЛ есть клубы. Потихоньку хоккей там развивается. Рад, что меня позвали, буду послом, представлять и КХЛ, и НХЛ. Будут
— Трамп назвал меня Александром Великим? Мне этот никнейм болельщики придумали, значит, Трамп — мой болельщик! Лучшее прозвище для меня — просто Ови. Я самый популярный русский в Америке? Нормально к этому отношусь. Я такой же обычный человек, как и все, просто более узнаваемый.
— Когда начнет ходить, пойдет на хоккей первый раз, ему понравится, скажет: «Давай папа клюшку и коньки» Думаю, других вариантов у него не будет. Конечно, и в футбол, и в баскетбол будет играть. Заставлять его не будем.
— Дай бог, чтобы Гусев помог «Нью-Джерси» подняться повыше. Хоккей для него будет другим, самое главное, чтобы ему тренер доверял, а по его мастерству у меня нет сомнений, думаю, что все у него будет хорошо. Все будет зависеть от тренера, с кем он его поставит и в каком звене — в четвертом с кем его раскрывать? От Гусева тоже многое зависит, как он пройдет подготовку, тренировочный лагерь.
Хоккей меняется, даже когда я пришел, он был более медленный. Может быть, босс «Вегаса» Джордж Макфи и прав, на больших площадках скорость в принципе не нужна, можно играть за счет выбора позиции, а в НХЛ