Овечкин — об окончании карьеры, Трампе и интервью Панарина

Источник: Спорт-Экспресс

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная детскому турниру для игроков 2007 года рождения «Кубок Овечкина», который пройдет в Мытищах с 11 по 17 августа.

О карьере

— У меня еще два года контракта с «Вашингтоном». В следующем году может быть локаут. Посмотрим, буду ли я играть и продолжать карьеру, все зависит от здоровья. Не хочется быть поломанным, хочется поиграть с детьми, чувствовать себя нормально.

О Putin Team

— Давайте мы не будем акцентировать внимание на политике. Putin Team существует. Да, что не в таких масштабах, как перед выборами, но действует. Сыграю ли я в гала-матче Ночной хоккейной лиги с Владимиром Путиным? А когда он будет — 9 мая? Буду занят.

Об интервью Панарина

— Согласен ли я с Панариным, что с 90-х ничего не изменилось? Не знаю. Может быть, где он живет, ничего не изменилось. В спорте многое изменилось, в жизни в целом — у меня изменилось. Опять же — у каждого свое мнение. Панарин так говорит из-за того, что у него агент работает в ЦРУ? Не знаю, я же не работаю в ЦРУ.

О кумирах

— Конечно, Валерий Каменский (он сидел рядом во время пресс-конференции. — Прим. «СЭ»). А из ветеранов мне больше всего нравится Александр Мальцев, жаль, нет много видео с его участием. Из остальных — Сергей Федоров и Марио Лемье, хотел быть на них похожим. Когда ты выходишь на лед и играешь против этих хоккеистов, понимаешь, что ты чего-то достиг, ты стоишь рядом с ними. Мне удалось сыграть в одной команде с Сергеем Федоровым. Это мечта, которая осуществилась.

О поездке в Китай

— В Китае есть команда КХЛ, в ВХЛ есть клубы. Потихоньку хоккей там развивается. Рад, что меня позвали, буду послом, представлять и КХЛ, и НХЛ. Будут мастер-классы, все для развития спорта. Все знают, как много китайцев во всем мире, может быть, будет новый Уэйн Гретцки оттуда.

О Трампе

— Трамп назвал меня Александром Великим? Мне этот никнейм болельщики придумали, значит, Трамп — мой болельщик! Лучшее прозвище для меня — просто Ови. Я самый популярный русский в Америке? Нормально к этому отношусь. Я такой же обычный человек, как и все, просто более узнаваемый.

О сыне

— Когда начнет ходить, пойдет на хоккей первый раз, ему понравится, скажет: «Давай папа клюшку и коньки» Думаю, других вариантов у него не будет. Конечно, и в футбол, и в баскетбол будет играть. Заставлять его не будем.

О Гусеве

— Дай бог, чтобы Гусев помог «Нью-Джерси» подняться повыше. Хоккей для него будет другим, самое главное, чтобы ему тренер доверял, а по его мастерству у меня нет сомнений, думаю, что все у него будет хорошо. Все будет зависеть от тренера, с кем он его поставит и в каком звене — в четвертом с кем его раскрывать? От Гусева тоже многое зависит, как он пройдет подготовку, тренировочный лагерь.